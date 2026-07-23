Курорт «Казань марина» создаст 1,9 тысячи рабочих мест

Раис Татарстана Рустам Минниханов провел совещание и подписал протоколы о реализации проекта туристской территории «Казань марина». Круглогодичный курорт позволит создать 1,9 тыс. рабочих мест, сообщила пресс-служба раиса.

В рамках проекта на территории площадью 72,9 га планируется создать марину полного цикла на 300 яхт, а также девять инвестиционных лотов с гостиничными объектами на 1,2 тыс. номеров категорий 3–4 звезды.

После ввода объекта в эксплуатацию «Казань марина» сможет принимать до 620 тыс. туристов в год.

Анна Кайдалова