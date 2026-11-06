В Липецке с 16 ноября организуют еще 2,7 тысячи платных парковочных мест
С 16 ноября в Липецке начнет действовать второй этап единого платного парковочного пространства. В городе добавят еще почти 2,7 тыс. машино-мест на 26 участках улично-дорожной сети. В общей сложности в областном центре будет организовано более 3,5 тыс. платных мест на 35 участках. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Липецка Михаил Щербаков.
Новые зоны платной стоянки появятся на улицах Неделина, Ворошилова, Фрунзе, Гагарина, Советской, Пушкина, Карла Маркса, Кузнечной, Коммунальной, Торговой, Барашева, Литаврина, Горького, Крайней, 8 Марта, Толстого, Скороходова, Октябрьской и Первомайской. Также парковки обустроят на площадях Петра Великого, Победы, Коммунальной, Торговой и Театральной, в переулке Литаврина и на объездной дороге 1-го мостового перехода.
Тарифы на стоянку останутся без изменений: для легкового транспорта час парковки стоит 44 руб., для автомобилей массой свыше 3,5 т — 66 руб. (цены действуют после индексации с 1 октября). Кроме того, сохраняются льготные периоды: в зоне 1000 бесплатно оставить машину можно на срок до 15 минут, а в зоне 2000 возле социальных объектов — до 90 минут.
Власти Липецка также пересматривают правила выдачи резидентских разрешений. Сейчас оформить льготу можно лишь в том случае, если адрес регистрации совпадает с адресом парковки. В следующем году мэрия намерена ввести квартальный принцип, чтобы жители могли оставлять автомобили на любых свободных местах внутри своего квартала. Кроме того, рассматривается возможность запуска парковочных абонементов.
В 2024 году в Липецке оборудовали первые 832 платных машино-места, а через год их число выросло до 1,4 тыс. Стоянка оставалась платной только по будням с 8:00 до 20:00, тогда как по выходным и в первые 15 минут плату не взимали. В сентябре 2026 года городские власти объявили о переходе ко второму этапу проекта, рассчитывая добавить еще порядка 2,5 тыс. парковочных мест.