В Липецке с 16 ноября организуют еще 2,7 тысячи платных парковочных мест

Тарифы на стоянку останутся без изменений: для легкового транспорта час парковки стоит 44 руб., для автомобилей массой свыше 3,5 т — 66 руб. (цены действуют после индексации с 1 октября). Кроме того, сохраняются льготные периоды: в зоне 1000 бесплатно оставить машину можно на срок до 15 минут, а в зоне 2000 возле социальных объектов — до 90 минут.