Количество мест для платной парковки в Липецке увеличится до 2,5 тысячи

Систему платных парковок в Липецке продолжают расширять: в рамках второго этапа количество машино-мест в городе вырастет до 2,5 тыс. Их оборудуют на 26 участках улиц и площадей. Об этом сообщил в своем канале в «Максе» мэр Липецка Михаил Щербаков. Изначально в облцентре появилось 832 машино-места, спустя год работы системы их количество увеличили до 1,4 тыс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Платная парковка у здания Управления Федерального казначейства по Липецкой области

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Платная парковка у здания Управления Федерального казначейства по Липецкой области

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По словам главы города, расширение парковочного пространства позволит постепенно охватить участки Липецка, где спрос наиболее высок.

Новые места появятся на улицах Неделина, Ворошилова, Фрунзе, Гагарина, Советской, Пушкина, Карла Маркса, Кузнечной, Коммунальной, Торговой, Барашева, Литаврина, Горького, Крайней, 8 Марта, Толстого, Скороходова, Октябрьской и Первомайской. Кроме того, платная парковка будет на площадях Петра Великого, Победы, Коммунальной, Торговой и Театральной, в переулке Литаврина и на объездной дороге 1-го мостового перехода.

В августе «Ъ-Черноземье» сообщал, что правительство Липецкой области утвердило повышение стоимости пользования платными парковками в областном центре. Господин Щербаков уточнил, что с 1 октября для легковых автомобилей час парковки подорожает с 39 до 44 руб., для транспортных средств массой более 3,5 т — с 58 до 66 руб.

Горсовет Липецка одобрил проект платного парковочного пространства в мае 2023-го. Из бюджета на его устройство было выделено 12 млн руб. Изначально планировалось запустить парковки 15 октября 2023 года, однако впоследствии начало их работы неоднократно переносили.

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье».

Мария Свиридова