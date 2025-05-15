Зону платной парковки в центре Липецка увеличат на 1 400 мест

Зону платной парковки в центре Липецка планируется увеличить на 1,4 тыс. мест — они будут оборудованы на улицах Советская, Первомайская, Горького, Неделина. Об этом со ссылкой на и.о. председателя департамента дорожного хозяйства и благоустройства Липецка Павла Стежина сообщили в городском совете депутатов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Кроме того, планируется установить два мобильных комплекса для контроля слепых зон парковок и 20 шлагбаумов во дворах многоквартирных домов, чтобы остановить наплыв автомобилистов. На эти цели из городского бюджета выделено 4,2 млн руб.

Платные парковки в Липецке заработали в мае 2024 года — в городе было создано 832 парковочных места. Плата взимается в будние дни с 8:00 до 20:00. В течение 15 минут и в выходные дни стоянка бесплатна. Штраф за неоплату составляет от 500 до 1 тыс. руб. При повторном нарушении — от 1 тыс. до 2,5 тыс. руб.

По словам Павла Стежина, парковочные сессии принесли в бюджет 6,7 млн руб. Наложено на штрафов 10,8 млн руб., 7,1 млн выплачены.

«Центр города разгрузился. Проект можно назвать состоявшимся»,— констатировал чиновник.

В ноябре прошлого года штрафы за неоплату пользования платными парковками в Липецке распространили на юрлиц. До этого они распространялись только на граждан.

Подробнее о ситуации — в публикации «Ъ-Черноземье».

Юрий Голубь