Провайдер Beget признал потерю облачной инфраструктуры при кибератаке
Российский провайдер Beget сообщил, что в результате хакерской атаки, которая произошла ночью 2 ноября, вся его облачная инфраструктура была уничтожена. Речь идет про утерю virtual private server (VPS). У Beget была облачная инфраструктура, включающая сотни тысяч клиентских сайтов и виртуальных серверов.
«К сожалению, восстановить все данные невозможно. Мы долго искали решения, но по актуальной оценке файловые бэкапы VPS будут доступны только для половины пользователей», — сообщила компания.
«Даже если бэкап есть, его восстановление не происходит мгновенно: нужно определить конкретного пользователя и сопоставить все его данные. Это технически сложно, и сейчас для нас это главная задача», — отмечается в сообщении.
Во время атаки хакеры вывели из строя практически все уровни Beget: виртуальный хостинг, VPS, DNS (NS-серверы), почту, панель управления и сам сайт beget.com. Провайдер объявил форс-мажор по п. 3 ст. 401 ГК РФ, то есть компания заявила, что не может выполнить договорные обязательства из-за чрезвычайных обстоятельств.