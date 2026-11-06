Мэрия Уфы требует от генподрядчика реконструкции улицы Рабкоров 3,9 млн рублей
Работы должны были завершиться в августе
Управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений Уфы (УСРДИС) потребовало от ООО «Компания "Потенциал"» заплатить около 3,9 млн руб. в виде неустойки за нарушение графика реконструкции улицы Рабкоров. Претензия опубликована на сайте госзакупок.
По мнению муниципалитета, генподрядчик должен был завершить работы стоимостью около 177,8 млн руб. к 30 августа. Однако к 27 октября исполнение составило — с просрочкой — лишь 57,9 млн руб. По данным сайта госзакупок, на сегодня стоимость выполненных работ составляет 73,5 млн руб.
«В случае неуплаты суммы неустойки (пени) в срок в добровольном порядке, заказчик вправе обратиться в арбитражный суд с соответствующим иском», — говорится в требовании к УСРДИС.
Как сообщал «Ъ-Уфа», реконструкция 752-метрового участка улицы Рабкоров в микрорайоне Зеленая роща началась летом 2021 года по контракту УСРДИС с АО «Башкиравтодор». Завершение проекта неоднократно откладывалось, пока в октябре прошлого года власти не вынуждены были найти нового генподрядчика для окончания работ. Сначала стоимость контракта составила 161,6 млн руб., однако спустя два месяца она увеличилась более чем на 15 млн руб. Крайний срок исполнения контракта истек 7 октября.