Мэрия Уфы требует от генподрядчика реконструкции улицы Рабкоров 3,9 млн рублей

По мнению муниципалитета, генподрядчик должен был завершить работы стоимостью около 177,8 млн руб. к 30 августа. Однако к 27 октября исполнение составило — с просрочкой — лишь 57,9 млн руб. По данным сайта госзакупок, на сегодня стоимость выполненных работ составляет 73,5 млн руб.