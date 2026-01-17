Стоимость окончания реконструкции улицы Рабкоров в Уфе выросла на 16 млн рублей

Управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений (УСРДИС) Уфы и ООО «Компания "Потенциал"» договорились об увеличении стоимости завершающего этапа реконструкции улицы Рабкоров со 161,6 млн до 177,8 млн руб. Городской бюджет выделит 37,6 млн руб., остальную часть профинансирует республика, следует из документации на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Идэль Гумеров, Коммерсантъ Фото: Идэль Гумеров, Коммерсантъ

Как сообщал «Ъ-Уфа», 752-метровый участок на юго-востоке Зеленой рощи реконструируется с 2021 года. С лета прошлого года работы фактически заморожены из-за нехватки материально-технической базы и рабочих рук у АО «Башкиравтодор», генподрядчика объекта. В ноябре УСРДИС нашло в лице компании «Потенциал» генподрядчика для завершения строительства.

По данным на конец декабря, работы в рамках контракта «Потенциала» с УСРДИС были выполнены на 7,1%. Закончить реконструкцию нужно до начала осени.

Идэль Гумеров