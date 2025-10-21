Рабкоры просят техники

Мэрия Уфы объявила конкурс на завершение начатой в 2021 году реконструкции улицы Рабкоров. По задумке, Рабкоров должна была вместе с проектируемыми улицами Академика Ураксина и Высотной превратиться в транспортную артерию, соединяющую центр города, микрорайон Зеленая Роща и юго-восток Уфы. Предыдущий генподрядчик — АО «Башкиравтодор» — выполнил 75% работ, однако приостановил строительство из-за финансовых проблем, отсутствия техники, топлива и работников. Предыдущая попытка подыскать госкомпании замену оказалась неудачной.

Муниципальный Центр организации и проведения конкурсных процедур Уфы (в городской администрации отвечает за торги и закупки) объявил открытый конкурс на реконструкцию участка улицы Рабкоров. Документация опубликована на портале госзакупок. Из условий муниципального контракта следует, что стоимость работ должна составить не более 161,6 млн руб. Итоги конкурса планируют подвести 11 ноября. Завершить реконструкцию нужно до конца лета 2026 года.

Победителю конкурса не придется перестраивать улицу целиком, так как часть работ на объекте уже выполнена: реконструкция улицы ведется с лета 2021 года. Тогда управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений (УСРДИС) Уфы и государственное АО «Башкиравтодор» заключили соответствующий договор стоимостью 473,6 млн руб. После окончания работ она должна была превратиться из двухполосной дороги местного уровня в четырехполосную магистральную улицу районного значения. Под проект отводился 752-метровый участок от улицы Степана Кувыкина до будущей развязки с Высотной улицей и Академика Ураксина.

Глава Башкирии Радий Хабиров, анонсируя проект весной 2021 года, писал, что благодаря обновлению улицы Рабкоров и строительству улиц Высотной и Академика Ураксина должна сформироваться трасса от проспекта Салавата Юлаева в створе Айской улицы до улицы Менделеева и юго-восточной части Зеленой Рощи. Работы должны были завершиться в ноябре 2023 года. Спустя семь месяцев тот же «Башкиравтодор» стал генподрядчиком строительства Высотной улицы.

Между тем, ни один из объектов не получилось сдать вовремя. В декабре 2024 года Радий Хабиров на ежегодной «Прямой линии» заявил о переносе сроков на следующий год: «В принципе, у нас есть ясное, четкое понимание — в 2025 году сдадим». В последней редакции контракта речь шла о конце июня 2025 года, стоимость реконструкции должна была снизиться до 426,3 млн руб.

«Для разгрузки улиц Перовской, Кувыкина и Менделеева мы реализуем проект нового транспортного коридора "Дорога жизни". Он включает реконструкцию улицы Рабкоров и строительство улицы Высотной. В 2025 году продолжим эти работы»,— писала в мае этого года министр транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Любовь Минакова.

Однако и в этом году сроки оказались сорваны, а с июня работы на Рабкоров и Высотной вовсе не ведутся. Замначальника УСРДИС Евгений Кулешов, отвечая на вопросы жителей Уфы в соцсетях, заморозку стройки объяснял отсутствием у генподрядчика горюче-смазочных материалов и дорожной техники, а также введением в его отношении процедуры наблюдения (с мая прошлого года идет дело о банкротстве «Башкиравтодора»).

«Основной причиной простоя является сложная финансово-экономическая ситуация, в которой оказался генподрядчик. Компания испытывает дефицит трудовых и материальных ресурсов для одновременного выполнения всех взятых на себя обязательств по государственным и муниципальным контрактам, сроки исполнения которых истекают в текущем году»,— рассказали «Ъ» в пресс-службе мэрии.

Как убедился «Ъ», дорожно-строительной техники и рабочих нет ни на Рабкоров, ни на Высотной.

В то же время чиновники отметили, что контракт с «Башкиравтодором» расторгаться не будет, а за все просрочки городские власти готовы взыскать неустойку. По данным портала госзакупок, на сегодня заказчик оплатил 421,4 млн руб., а стоимость выполненных работ оценивается в 390,6 млн руб. На середину октября реконструкция закончена на 75%, пояснили в администрации.

Среди завершенных работ — строительство дублера улицы на участке от улицы Академика Ураксина до Сеченова.

Для окончания строительства мэрия уже искала нового генподрядчика. Первый аукцион, прошедший 17 октября, не состоялся: на участие в нем не было подано ни одной заявки.

Генеральный директор ООО «Дортрансстрой» (является одним из крупнейших дорожных подрядчиков республики) Дмитрий Гилимьянов сообщил, что компания не планирует участвовать в конкурсе. «По условиям торгов, в этом году необходимо выполнить большой объем работ, а это затруднительно, учитывая, что сезон подходит к концу. К тому же, большая часть работников у нас уже занята на других объектах. Кроме того, контракт предусматривает около 50% работ, не характерных для дорожных подрядчиков: например, прокладку инженерных сетей»,— отметил господин Гилимьянов.

