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Выпуск газеты №205«Ъ» Газета
Ростов-на-Дону

Банк собрал с «Крупно» урожай

Суд ввел наблюдение в отношении агрохолдинга из-за долга в 478 млн рублей
Арбитражный суд Ростовской области ввел процедуру наблюдения в отношении одного из местных производителей зерна — ООО «Крупно». Инициатором банкротства выступил банк, добившийся признания своих требований на сумму 478,1 млн рублей. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Егор Снетков / Коммерсантъ

Согласно резолютивной части определения, опубликованному судом, задолженность агрохолдинга перед банком сложилась из основного долга в размере 435,4 млн рублей, начисленных процентов (39,6 млн руб.) и неустоек (3 млн руб.). Требования кредитора включены в третью очередь реестра.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Крупно» зарегистрировано в 2012 года в пос. Чистоозерный Ростовской области. Основной вид деятельности — выращивание зерновых культур. Уставный капитал компании составляет 10 тысяч рублей. Учредитель — Эдуард Дохоян. Среднесписочная численность сотрудников на декабрь 2025 года составляет 109 человек. Выручка компании за 2025 год составила 507,40 млн рублей, убыток — 252,43 млн рублей.

Временным управляющим суд утвердил Алексея Антонова (член СРО «Авангард», Москва). На проведение процедуры наблюдения отведено четыре месяца. Следующее заседание, на котором будет рассматриваться отчет о финансовом состоянии должника и возможность восстановления его платежеспособности, назначено на 9 марта 2027 года.
В рамках дела суд задействовал государственные информационные системы для оценки реального положения дел в компании. В частности, на ФГБУ «Центр Агроаналитики» возложена обязанность в трехдневный срок предоставить сведения об ООО «Крупно» из Федеральной государственной информационной системы (ФГИС) «Зерно» за период с августа 2023 года. Аналогичный запрос на предоставление данных по форме федерального статистического наблюдения №2-фермер направлен в Ростовстат. Кроме того, должнику предписано раскрыть данные своей бухгалтерии из системы «1С» за весь период деятельности.

Компания «Крупно» начинала свою историю в 2012 году с восстановления крупяного завода и обработки 2 тысяч га земель; к середине 2020х выросло в агрохолдинг с выручкой 1,7–2 млрд рублей и штатом до 182 человек. Компания развивала полный цикл — от выращивания зерновых до переработки и оптовой торговли.

В 2025 году изза засухи и заморозков сбор упал на четверть, выручка сократилась в 3,4 раза (до 507,4 млн рублей), убыток достиг 252 млн рублей. В июле 2026го суд арестовал счета и имущество по иску Сбербанка (472,9 млн рублей долга), в августе банк подал заявление о банкротстве.

В октябре 2026 года Росимущество выставило на торги 4 900 тонн пшеницы компании за 68,5 млн рублей. На продажу идет 4,895 тыс. т зерна четвертого класса. Начальная цена лота — 68,54 млн руб., шаг аукциона — 2,06 млн руб., задаток — 13,71 млн руб. Зерно хранится на Новоэлеваторной улице в поселке Глубоком.
Банк также добился удовлетворения ходатайства об истребовании дополнительных доказательств. Судебные расходы по уплате госпошлины в 1,53 млн рублей отнесены на должника.
С момента вынесения определения в отношении «Крупно» вступили в силу ограничения, предусмотренные статьей 63 закона «О несостоятельности (банкротстве)». В частности, на компанию наложены запреты на реорганизацию и ликвидацию, а полномочия органов управления существенно ограничены. Определение может быть обжаловано в Пятнадцатом арбитражном апелляционном суде в течение месяца.
Тат Гаспарян