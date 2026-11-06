Банк собрал с «Крупно» урожай

Компания «Крупно» начинала свою историю в 2012 году с восстановления крупяного завода и обработки 2 тысяч га земель; к середине 2020х выросло в агрохолдинг с выручкой 1,7–2 млрд рублей и штатом до 182 человек. Компания развивала полный цикл — от выращивания зерновых до переработки и оптовой торговли.

В 2025 году изза засухи и заморозков сбор упал на четверть, выручка сократилась в 3,4 раза (до 507,4 млн рублей), убыток достиг 252 млн рублей. В июле 2026го суд арестовал счета и имущество по иску Сбербанка (472,9 млн рублей долга), в августе банк подал заявление о банкротстве.