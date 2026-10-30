На Дону выставили на торги 4,9 тысячи тонн пшеницы за 68,5 млн рублей
Территориальное управление Росимущества по Ростовской области выставило на торги партию пшеницы, принадлежавшую ООО «Крупно» из Каменского района. Информация об этом опубликована на площадке «РТС-тендер».
На продажу идет 4,895 тыс. т зерна четвертого класса. Начальная цена лота — 68,54 млн руб., шаг аукциона — 2,06 млн руб., задаток — 13,71 млн руб. Зерно хранится на Новоэлеваторной улице в поселке Глубоком.
Заявки принимаются до 1 декабря, аукцион назначен на 3 декабря.