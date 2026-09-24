Россия в 2025 году заняла второе место в мире по экспорту вооружения

Россия по итогам 2025 года заняла второе место в мире по объему экспорта вооружения. Показатель составил $15 млрд — 12,55% от общемирового объема военного экспорта. Об этом свидетельствует исследование российского «Центра анализа мировой торговли оружием» (ЦАМТО).

В организации утверждают, что санкции слабо повлияли на объем российского экспорта вооружения. Ограничения, однако, привели к повышению конфиденциальности поставок, а также поиску альтернативных вариантов их оплаты. Российские производства также сумели успешно перейти на «военные рельсы», выполняя как госзаказ на нужды военных действий на Украине, так и экспортные контракты, подчеркнули в ЦАМТО.

Первое место в мире по объемам оборонных поставок занимают США, отмечается в публикации. За 2025 год американские предприятия экспортировали вооружения на $44,6 млрд, что составляет 37,32% от общемирового объема. По этому показателю прошедший год, по сведениям ЦАМТО, стал для США рекордным.

Третье место впервые заняла Германия, поставив вооружение на $8,9 млрд (7,45% от мировых поставок). Четвертое место заняла Южная Корея ($8,8 млрд, или 7,35% всего экспорта), а пятое — Франция ($8,6 млрд, или 7,22% поставок). В десятку также вошли Израиль, Италия, Турция, Испания и Китай. Всего в 2025 году страны мира экспортировали вооружения на $119,5 млрд. Это самый высокий показатель с окончания холодной войны, указали в ЦАМТО.