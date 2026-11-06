Fox News: Пентагон планирует нанести мощный удар по Ирану 9 ноября

Как проинформировали, в свою очередь, источники телеканала Fox News, консультации по поводу дальнейших действий против Ирана проходили в Белом доме после промежуточных выборов дважды — 4 и 5 ноября. По данным телеканала, после совещаний американский лидер стал склоняться к тому, чтобы санкционировать новую крупную операцию против Исламской Республики уже 9 ноября. В этот день, как отмечают собеседники Fox News, должно наступить новолуние, и отсутствие естественного освещения создаст идеальные условия для запуска ночных военно-воздушных рейдов против Ирана.