Fox News: Пентагон планирует нанести мощный удар по Ирану 9 ноября
Дональд Трамп и его ключевые советники, занимающиеся вопросами национальной безопасности, провели 5 ноября встречу, посвященную Ирану. Как сообщили источники Axios, после неудачных для Республиканской партии промежуточных выборов в Конгресс президент США обдумывает несколько вариантов того, как поступить с Тегераном: возобновить боевые действия, начатые совместно с Израилем 28 февраля, заключить сделку, которая, однако, потребует серьезных уступок Ирану, или сохранить статус-кво с акцентом на экономическое давление на Иран. При этом, отмечают собеседники, военный сценарий пока остается приоритетным, а Центральное командование вооруженных сил США завершило подготовку к возобновлению масштабных операций против Ирана.
Как проинформировали, в свою очередь, источники телеканала Fox News, консультации по поводу дальнейших действий против Ирана проходили в Белом доме после промежуточных выборов дважды — 4 и 5 ноября. По данным телеканала, после совещаний американский лидер стал склоняться к тому, чтобы санкционировать новую крупную операцию против Исламской Республики уже 9 ноября. В этот день, как отмечают собеседники Fox News, должно наступить новолуние, и отсутствие естественного освещения создаст идеальные условия для запуска ночных военно-воздушных рейдов против Ирана.