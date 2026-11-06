В зоопарке Екатеринбурга поселился тяньшанский медведь Бачаджон

«Они [Алма и Бача] похожи друг на друга: походка, манеры и любовь к играм. Внимание белокоготные медведи привлекают быстро: малыши то карабкаются наверх и сидят, забавно держа морковку в лапе, то проверяют вольеру и бассейн на наличие яблок и других вкусностей»,— рассказали в зоопарке.