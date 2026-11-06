В зоопарке Екатеринбурга поселился тяньшанский медведь Бачаджон
В Екатеринбургском зоопарке появился новый обитатель — тяньшанский (белокоготный) медведь по кличке Бачаджон, или просто Бача. Он приехал из Душанбинского зоопарка в пару к медведице Алме, сообщили в учреждении. Увидеть его можно в комплексе вольеров «Бурые медведи».
Бача родился 12 января 2025 года. Как и все новые обитатели зоопарка, медведь прошел месячный карантин. За это время он успел исследовать деревянные конструкции в вольере, освоить гамак и опробовать собственный бассейн.
«Они [Алма и Бача] похожи друг на друга: походка, манеры и любовь к играм. Внимание белокоготные медведи привлекают быстро: малыши то карабкаются наверх и сидят, забавно держа морковку в лапе, то проверяют вольеру и бассейн на наличие яблок и других вкусностей»,— рассказали в зоопарке.
Пока Бачаджон не впал в зимнюю спячку, его кормят кашами, овощами, фруктами, хлебом, листьями ивы и осины, говядиной, субпродуктами, курицей и яйцами. В качестве лакомства ему дают мед.
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