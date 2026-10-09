Сервал Селина поселилась в зоопарке Екатеринбурга

Сервалы живут в Африке и предпочитают открытые пространства с кустарниками и травой — саванны, луга, их также можно встретить вблизи болот, водоемов и в редколесьях. У этих животных самые длинные ноги и большие уши среди всех кошачьих, что помогает им улавливать малейшие звуки грызунов и быстро передвигаться в высокой траве. Они могут бегать со скоростью до 80 км/ч, но предпочитают подкрадываться к добыче и совершать решающий прыжок. Около 59% их охоты заканчивается успешной поимкой добычи: сервалы питаются грызунами, птицами, ящерицами, лягушками и иногда небольшими антилопами.