Сервал Селина поселилась в зоопарке Екатеринбурга
09.10.2026, 11:57
В Екатеринбургском зоопарке появилась самка сервала Селина — 2 ноября ей исполнится год, сообщили в пресс-службе зоопарка. Кустарниковая кошка составит пару сервалу Шену, который поселился в зоопарке в 2020 году.
Как рассказали в зоопарке, Селина прошла обязательный карантин — после этого ее познакомили с Шеном, сейчас они живут вместе и постепенно находят общий язык. Иногда ей нравится проявлять твердость характера и воспитывать Шена, при этом в зоопарке ее назвали ласковой и дружелюбной кошкой. Селина также любит наблюдать за обстановкой с высоты, сидя на искусственных скалах в вольере.
Сервалы живут в Африке и предпочитают открытые пространства с кустарниками и травой — саванны, луга, их также можно встретить вблизи болот, водоемов и в редколесьях. У этих животных самые длинные ноги и большие уши среди всех кошачьих, что помогает им улавливать малейшие звуки грызунов и быстро передвигаться в высокой траве. Они могут бегать со скоростью до 80 км/ч, но предпочитают подкрадываться к добыче и совершать решающий прыжок. Около 59% их охоты заканчивается успешной поимкой добычи: сервалы питаются грызунами, птицами, ящерицами, лягушками и иногда небольшими антилопами.
Посмотреть на пару можно в павильоне «Южный» на втором этаже.