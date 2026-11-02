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Выпуск газеты №203/П«Ъ» Газета
Мир

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер подал в отставку

Глава правительства Бельгии Барт де Вевер подал заявление об отставке после того, как пять партий правящей коалиции не смогли договориться о новом бюджете, сообщает Bloomberg.
Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер

Remo Casilli / Reuters

Король Филипп не стал сразу подписывать заявление премьер-министра. Он отложил решение и призвал партии найти компромисс на бюджетных переговорах. Со вторника, 3 ноября, король начнет встречи с лидерами партий, а 6 ноября снова примет премьера, чтобы оценить ситуацию.
Бельгийское правительство зашло в тупик, когда взяло обязательство сэкономить в бюджете около €10 млрд ($11,2 млрд) к 2029 году. В прошлом году дефицит бюджета страны составил 5,2%. По прогнозу центрального банка, в 2028 году он увеличится до 5,7%.
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