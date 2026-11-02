Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер подал в отставку

Бельгийское правительство зашло в тупик, когда взяло обязательство сэкономить в бюджете около €10 млрд ($11,2 млрд) к 2029 году. В прошлом году дефицит бюджета страны составил 5,2%. По прогнозу центрального банка, в 2028 году он увеличится до 5,7%.