Цирк под куполом

Самым важным для России вопросом сегодня, разумеется, является вопрос американской военной помощи Украине. Демократы перед выборами заявляли, что планируют добиться подвижек в этой области, хотя интерес к ней меньше, чем был несколько лет назад, и создается ощущение, что продвигаться этот вопрос будет — если будет — в первую очередь «назло» Трампу. С одной стороны, даже включив военную помощь в бюджет, Конгресс не может прямо заставить Пентагон осуществлять поставки — на протяжении всех этих лет военное ведомство просто не заказывало оружие на десятки миллиардов, которые были одобрены законодателями, лимит не использовался полностью даже при Джо Байдене. Но, с другой стороны, конгрессмены могут увязать фактическую реализацию военных поставок с одобрением важных для администрации статей бюджета.