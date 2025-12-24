Корабль его величества

Навыки президента США Дональда Трампа в эпатаже, конечно, совершенно уникальны. От очередного «срочного и важного» обращения к нации ожидали объявления о начале военной операции против Венесуэлы. Это было бы логично на фоне активизации морской блокады, захвата судов и стягивания на Карибы все больших сил авиации и флота.

Фото: Jessica Koscielniak / Reuters Президент США Дональд Трамп (за трибуной), госсекретарь США Марк Рубио, министр обороны Пит Хегсет, министр ВМС Джон Фелан

Вместо этого американский президент представил новый проект боевого корабля. Линкора. Имени себя — ну это удивило меньше всего.

Для понимания того, как были обескуражены интересующиеся военной сферой люди, нужно прояснить, что никто в мире не строил кораблей, классифицированных как линкоры, со Второй мировой войны, которая стала их лебединой песней (если быть совсем дотошным, последний — британский «Вэнгард» — был введен в строй в 1946 году).

Американские линкоры в основном были списаны в 1950-е годы, если не считать ограниченного использования в ходе Вьетнамской войны.

При Рональде Рейгане в середине 1980-х были модернизированы и возвращены на несколько лет в строй четыре корабля типа «Айова». Тогда их вернули в рамках провозглашенной президентом программы резкого наращивания возможностей флота, вошедшей в историю как «флот из 600 кораблей».

Дональд Трамп, который, похоже, считает Рональда Рейгана своими кумиром и регулярно отсылается к его деятельности (например, говоря о своей системе ПРО «Золотой купол», он вспоминал «Стратегическую оборонную инициативу»), наверняка учитывал и его программу, и «возвращение линкоров» как положительные примеры мер по усилению США. Только флот Дональда Трампа, разумеется, не мог быть назван иначе, чем «Золотым», и под него и описание нового корабля открыта соответствующая веб-страница на портале ВМС США (goldenfleet.navy.mil).

Кроме технического описания, о котором будет сказано ниже, с нее можно почерпнуть, что первый корабль нового типа должен получить имя «Дефайнт» («Непокорный», «Дерзкий»). Хотя очевидно, что тут имеется в виду сам президент (в качестве условной эмблемы корабля взято изображение поднимающего кулак Дональда Трампа на известном снимке после покушения июля 2024 года), но он не стал называть первый корабль своим именем. Так что по принципам современной каронимики серия кораблей должна называться «тип “Дефайнт”». Впрочем, вопросы наименования — дело десятое, до крещения корабля еще очень далеко. Хотя и стоит сказать, что американская традиция требует называть линкоры в честь штатов.

Говоря о самом корабле, в первую очередь необходимо отметить, что корректнее было бы отнести его к ракетным крейсерам или, если хочется подчеркнуть его особые размеры и мощь, к линейным крейсерам.

В частности, так американцы классифицировали наши корабли проекта 1144 «Орлан» (наиболее известны сегодня россиянам «Петр Великий» и «Адмирал Нахимов»). «Дефайнт» явно не будет обладать отличающим линкоры от крейсеров тяжелым бронированием. Но хозяин — барин, и для корабля предлагается ввести новую классификацию «ракетный линкор» (предложен индекс BBG-1, где BB — это в американской традиции «линкор», а G означает приставку «ракетный»). Хотя, надо признать, размеры впечатляют, может, и стоят такого «ярлыка» — более 35 тыс. тонн водоизмещения это почти вчетверо больше, чем у эсминца типа «Арли Берк» (основы американского надводного флота сегодня) и несколько больше «Орланов».

Переходя к рассмотрению самого проекта, первое, что бросается в глаза,— это то, что он не безумный и даже почти консервативный, за исключением ряда моментов. Нет, конечно, план построить «золотой флот», во главе которого будет 20–25 «ракетных линкоров» имени самого скромного президента США,— это благородное безумие в стиле публичных заявлений Дональда. Но сам представленный концепт корабля достаточно реалистичен на вид. Флот самостоятельно, без участия авантюрных политиков увлеченно «рисовал» намного более футуристичные концепты в рамках множества программ проектирования крупных надводных кораблей за последние 30 лет. Большинство из них не привели ни к чему, а три построенных перспективных эсминца типа «Зумвольт» лучше бы остались на бумаге и, если повезет, сослужат флоту в лучшем случае в качестве больших стендов для тестирования новых систем. К слову, на вид вполне реальные «Зумвольты» выглядят куда футуристичнее потенциального линкора.

Так что проект «Дефайнта», скорее всего, пришел из профессиональной флотской среды и уже при подаче на стол Трампу был завернут в подарочную обертку «линкора». А сам он является вполне логичным развитием тяжело шедшей программы создания перспективного крупного эсминца DDG(X). Представители флота уже заявили, что она закрыта, а «линкор Трампа» пришел ей на смену — так, может, просто стал ее результатом?

Тенденция роста водоизмещения надводных ракетных кораблей последнее время налицо и особенно заметна в Азии, будущем потенциальном театре военных действий.

Корейские и японские развития «Арли Берков» заметно больше американского оригинала, китайские эсминцы тип 055 уже достигли 13 тыс. тонн водоизмещения, и ВМС США классифицирует их как крейсеры. Японцы в уходящем 2025 году и вовсе решили преодолеть скромность и объявить, что классифицируют два строящихся по программе ASEV корабля крейсерами. Увеличение размеров связано с тем, что все труднее в габаритах эсминца уместить нужное количество электронных систем, большой арсенал ракетного вооружения и энергетику для всего этого вместе. На этом фоне в ВМС США вполне могли решить сработать на перспективу на опережение оппонентов.

«Дефайнт» — неатомный корабль, что даже вызывает определенное удивление, так как для питания множества специфических систем и быстрого хода потребуется значительная мощность. Вооружить корабль предлагается 12 пусковыми установками для баллистических ракет средней дальности (до того они будут испытаны на «Зумвольтах»), 128 универсальными пусковыми установками для зенитных и крылатых ракет, включая оснащенные ядерной боевой частью SLCM-N, лазерным оружием, малокалиберными орудиями, 2 универсальными пятидюймовыми артустановками и рельсотроном.

Из всего этого футуристичным выглядит только электромагнитная пушка (в отличие от постепенно встающих «на палубу» лазеров, это пока сырая технология), но от нее всегда можно будет отказаться. Конечно, новым является открытое заявление о планах разместить SLCM-N уже не только на подлодках, но и на надводных кораблях, но это шаг по-своему логичный, если учесть, что она задумана как демонстративное средство сдерживания.

На проекте нет и намеков на «обеспилочивание», которым на концептах долго грезили ВМС США — напротив, экипаж в 650–850 человек вполне соответствует размерам. Да и упор на технологию «стелс» сделан без фанатизма.

Таким образом, продемонстрированный дизайн, вероятно, вполне серьезно отражает то, какой корабль хотели бы получить ВМС США для противостояния с ВМС Народно-освободительной армии Китая на просторах Тихого океана. При этом он хоть и необычно велик по габаритам, но другим не особо выделяется, а сами по себе потраченные лишние тысячи тонн стали на корпус — это не самое сложное в военном кораблестроении. Скорее сложно бывает уместить при модернизации все нужное в становящуюся все более плотной компоновку кораблей старых типов, а тут будет задел для развития.

Дойдет ли до резки стали и спуска на воду — покажет только время. В следующем году планируют начать финансирование детального проектирования, а активного строительства не стоит ожидать раньше 2030 года.

Конечно, «линкор типа Трамп» будет бельмом на глазу у демократов и уже вызывает ярость одним названием, но даже в случае иной партийной принадлежности у следующего президента флот сможет аккуратно «откорректировать» проект в сторону урезания осетра — например, убрать рельсотрон, несколько тысяч тонн водоизмещения и переименовать в крейсер. Тут скорее вопрос в целом в возможностях американской военной судостроительной отрасли, пребывающей не в лучшей форме. Причем то, что нужен принципиально новый тяжелый надводный корабль, было понятно давно, и дело не в эго президента.

В любом случае не стоит забывать, что если очистить предложения Дональда Трампа (особенно поданные через него теми или иными профессиональными кругами) от золотой мишуры, то они оказываются на удивление живучими — в свое время программа ядерной морской крылатой ракеты SLCM-N так же поднималась на смех, а сейчас с ней перестали бороться даже демократы.

«Золотой купол» казался еще большим китчем, но под него уже раскручивается маховик космической отрасли и военно-промышленного комплекса, и вряд ли следующий президент — даже демократ — прикажет свернуть работы, если будут продемонстрированы зримые достижения.

Александр Ермаков, научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН