Расходы на лекарства и медуслуги за год увеличились на 22–26%

Траты граждан на лекарства и медицинские товары в октябре 2025 года — сентябре 2026 года увеличились на 22% год к году по сравнению с предыдущими 12 месяцами. Средний чек за тот же период прибавил 14,8% и составил 1 тыс. руб., подсчитали в «СберИндексе». По данным «Чек Индекса», рост среднего чека составил 13% год к году, до 993 руб. RNC Pharma, учитывающая продажи в аптеках по всему ассортименту (лекарства и парафармацевтика), зафиксировала увеличение среднего чека в январе—сентябре 2026 года на 14,3% год к году, до 876,9 руб.