Расходы на лекарства и медуслуги за год увеличились на 22–26%
Траты граждан на лекарства и медицинские товары в октябре 2025 года — сентябре 2026 года увеличились на 22% год к году по сравнению с предыдущими 12 месяцами. Средний чек за тот же период прибавил 14,8% и составил 1 тыс. руб., подсчитали в «СберИндексе». По данным «Чек Индекса», рост среднего чека составил 13% год к году, до 993 руб. RNC Pharma, учитывающая продажи в аптеках по всему ассортименту (лекарства и парафармацевтика), зафиксировала увеличение среднего чека в январе—сентябре 2026 года на 14,3% год к году, до 876,9 руб.
Похожее изменение среднего чека отмечают и представители фармрозницы. В «Ригла-Здравсити» за январь—сентябрь 2026 года он увеличился на 10,4% год к году, до 1,1 тыс. руб., количество покупок — на 5,5%. В «Аптечной сети 36,6» рост среднего чека составил 12,5% за первую половину 2026 года.
В «Ригла-Здравсити» рост показателя связывают с развитием онлайн-каналов и расширением присутствия сети. В то же время чувствуется стремление потребителей к экономии: они меньше покупают про запас, больше ориентируются на врачебные показания и рецептурные препараты, говорит коммерческий директор группы Илья Николаев.
Инфляция за девять месяцев 2026 года составила около 6,35%, по данным Росстата. В фармрознице из всех групп препаратов с начала года сильнее всего дорожали кишечные противодиарейные адсорбенты (на 14,3%), противоэпилептические препараты (на 11,4%), снотворные и седативные (на 11%), говорит директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов.
Основным фактором увеличения трат российских потребителей на лекарства в 2026 году господин Беспалов считает не рост цен, а перераспределение спроса в пользу более дорогих препаратов. Свой вклад внесла популяризация средств для похудения на основе семаглутида и тирзепатида, которые относятся к верхнему ценовому сегменту, говорит он. По данным DSM Group, на лекарства этой группы российские потребители за первые девять месяцев 2026 года потратили 80,5 млрд руб.