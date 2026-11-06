Дом Петеревского в Ярославле выставили на продажу за рубль
В Ярославле объявлен конкурс по продаже объекта культурного наследия федерального значения «Дом Петеревского» конца XVII — начала XVIII века на улице Зеленцовской, 15. Начальная цена составляет 1 руб. Информация размещена на электронной площадке Российского аукционного дома.
Площадь двухэтажного нежилого здания — 571,6 кв. м. Памятник находится в неудовлетворительном состоянии. Покупатель должен будет выполнять требования охранного обязательства. Земельный участок площадью 879 кв. м предоставят ему в аренду одновременно с продажей здания.
Заявки принимаются до 8 декабря, проведение конкурса назначено на 11 декабря 2026 года.
Как сообщал «Ъ-Ярославль», в марте 2025 года Арбитражный суд Ярославской области постановил изъять памятник у АО «Распорядительная дирекция минкультуры России» с последующей продажей на торгах. Иск подала региональная служба охраны объектов культурного наследия из-за ненадлежащего содержания здания. Проверка выявила разрушение кирпичной кладки, трещины на фасадах и повреждения карнизов. Собственник объяснял невыполнение работ отсутствием средств.