Дом Петеревского в Ярославле выставили на продажу за рубль

Площадь двухэтажного нежилого здания — 571,6 кв. м. Памятник находится в неудовлетворительном состоянии. Покупатель должен будет выполнять требования охранного обязательства. Земельный участок площадью 879 кв. м предоставят ему в аренду одновременно с продажей здания.