У федеральной структуры в Ярославле изъяли памятник из-за плохого содержания

Арбитражный суд Ярославской области изъял у АО «Распорядительная дирекция минкультуры России» объект культурного наследия «Дом Петеревского», XVII-XVIII веков. Опубликовано соответствующие решение суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Татьяна Потемкина, Telegram-канал Фото: Татьяна Потемкина, Telegram-канал

В суд из-за ненадлежащего содержания исторического здания на улице Зеленцовская, 15 обратилась ярославская служба охраны объектов культурного наследия. Специалисты службы осмотрели здание и сделали вывод, что собственник не расходует средства на содержание объекта и его поддержание в надлежащем состоянии, чем нарушает требования Федерального закона.

В конце августа 2023 года специалисты выявили разрушение и утрату кирпичной кладки на отдельных участках стен, трещины на фасадах, следы поражения гнилью подшивки карнизов. Отсутствуют заполнения в окнах. До августа 2024 года владелец должен был привести здание в порядок. Однако он этого не сделал, в суде собственник объяснил причину.

«Ответчик указал, что спорный объект признан непрофильным активом и подлежал продаже с публичных торгов; у акционерного общества "Распорядительная дирекция минкультуры России" отсутствуют средства на проведение необходимых работ»,— говорится в тексте решения суда.

Кроме того, организация, учредителем которой по данным «СПАРК-Интерфакс» является Росимущество, сейчас находится в процессе ликвидации. В итоге суд удовлетворил иск и решил изъять здание вместе с участком с последующей продажей на торгах.

Алла Чижова