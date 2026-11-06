Подрядчика ремонта бывшей детской больницы в Ярославле признали недобросовестным

Контракт с компанией расторгли в одностороннем порядке из-за нарушения графика строительно-монтажных работ. По данным заказчика — ГКУ ЯО «Единая служба заказчика», — подрядчик допустил отставание от сроков еще на этапе демонтажа конструкций. В реестре недобросовестных поставщиков компания будет находиться до августа 2028 года.