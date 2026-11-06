Подрядчика ремонта бывшей детской больницы в Ярославле признали недобросовестным
Мурманское ООО «Некст» ТСК включили в реестр недобросовестных поставщиков после расторжения контракта на реконструкцию бывшей детской больницы на пересечении улицы Советской и проспекта Ленина в Ярославле. Основанием стало решение Ярославского межрегионального УФАС, следует из сведений реестра.
Контракт с компанией расторгли в одностороннем порядке из-за нарушения графика строительно-монтажных работ. По данным заказчика — ГКУ ЯО «Единая служба заказчика», — подрядчик допустил отставание от сроков еще на этапе демонтажа конструкций. В реестре недобросовестных поставщиков компания будет находиться до августа 2028 года.
«Некст» ТСК стала вторым подрядчиком, попавшим в реестр из-за срыва работ на этом объекте. Ранее аналогичное решение приняли в отношении ООО «РСК-Лазурит», с которым также расторгли контракт на реконструкцию здания.
Сейчас работы выполняет АО «Ярдормост». Стоимость контракта снизилась с 341 млн до 337,5 млн руб. Подрядчику отведено 90 дней. В перечень работ входят устройство мансардного этажа и стропильных конструкций, установка слуховых окон, ремонт кровли и водосточной системы, замена инженерных коммуникаций, а также благоустройство территории.
В здании бывшей детской больницы планируют разместить региональные органы власти.