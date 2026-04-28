В Ярославле подрядчик по ремонту бывшей детской больницы включен в РНП

Межрегиональное УФАС по Ярославской области включило московское ООО «РСК-Лазурит» в реестр недобросовестных поставщиков (РНП). Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Ранее компания ремонтировала объект культурного наследия регионального значения «Общежитие партийной школы областного комитета КПСС», 1956 г., на проспекте Ленина в Ярославле (бывшая детская больница №1). Здание приводят в порядок для переезда туда структур областного правительства в рамках создания правительственного квартала.

За ремонт, который ООО «РСК-Лазурит» должно было завершить в октябре 2026 года, власти планировали заплатить 341 млн руб. Однако 7 апреля контракт был расторгнут заказчиком ввиду просрочки исполнения обязательств подрядчиком. 23 апреля подрядчика включили в РНП, дата исключения из реестра — 27 апреля 2028 года.

Вместе с тем ГКУ ЯО «Единая служба заказчика» 27 апреля начало искать новую подрядную организацию для ремонта здания. Цена контракта прежняя — 341 млн руб. На работы дается 170 дней с даты заключения контракта, или 5,5 месяца. Подрядчика намерены выбрать 7 мая.

Алла Чижова