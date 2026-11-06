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Выпуск газеты №205«Ъ» Газета
Черноземье

Украинскому радиотелефонисту дали 16 лет за терроризм в Курской области

Второй западный окружной военный суд приговорил 35-летнего радиотелефониста 144-й украинской отдельной механизированной бригады Богдана Тимошова к 16 годам лишения свободы с отбыванием первых четырех лет в тюрьме, а остальной части наказания — в колонии строгого режима. Установлено, что осужденный участвовал во вторжении ВСУ на территорию Курской области, что квалифицировано как терроризм. Об этом сообщила Главная военная прокуратура.

Олег Харсеев / Коммерсантъ

По данным следствия, 14 октября 2024 года Тимошов, вооруженный автоматом АК-74, вместе с другими военнослужащими своего подразделения на легком бронированном тягаче незаконно пересек государственную границу РФ в Кореневском районе Курской области. После этого он проследовал к селу Ольговка, участвовал в его блокировании и удержании под вооруженным контролем, «дестабилизируя работу органов государственной власти и местного самоуправления, противодействуя российским военнослужащим и запугивая мирных граждан». Спустя непродолжительное время радиотелефониста задержали российские военнослужащие.

  • Богдана Тимошова судили по статье о совершении группой лиц по предварительному сговору террористического акта, повлекшего наступление тяжких последствий (п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ). Статья предусматривает до двадцати лет лишения свободы.

В конце октября «Ъ-Черноземье» также сообщал, что 2-й Западный окружной военный суд признал 54-летнего предпринимателя из Курска Сергея Мазура виновным в подготовке теракта у здания регионального правительства. Мужчине назначили 25 лет лишения свободы, первые семь из которых он проведет в тюрьме, а оставшийся срок — в колонии строгого режима. Дело рассматривалось в закрытом режиме.
Денис Данилов