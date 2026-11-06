Украинскому радиотелефонисту дали 16 лет за терроризм в Курской области
Второй западный окружной военный суд приговорил 35-летнего радиотелефониста 144-й украинской отдельной механизированной бригады Богдана Тимошова к 16 годам лишения свободы с отбыванием первых четырех лет в тюрьме, а остальной части наказания — в колонии строгого режима. Установлено, что осужденный участвовал во вторжении ВСУ на территорию Курской области, что квалифицировано как терроризм. Об этом сообщила Главная военная прокуратура.
По данным следствия, 14 октября 2024 года Тимошов, вооруженный автоматом АК-74, вместе с другими военнослужащими своего подразделения на легком бронированном тягаче незаконно пересек государственную границу РФ в Кореневском районе Курской области. После этого он проследовал к селу Ольговка, участвовал в его блокировании и удержании под вооруженным контролем, «дестабилизируя работу органов государственной власти и местного самоуправления, противодействуя российским военнослужащим и запугивая мирных граждан». Спустя непродолжительное время радиотелефониста задержали российские военнослужащие.
Богдана Тимошова судили по статье о совершении группой лиц по предварительному сговору террористического акта, повлекшего наступление тяжких последствий (п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ). Статья предусматривает до двадцати лет лишения свободы.
В конце октября «Ъ-Черноземье» также сообщал, что 2-й Западный окружной военный суд признал 54-летнего предпринимателя из Курска Сергея Мазура виновным в подготовке теракта у здания регионального правительства. Мужчине назначили 25 лет лишения свободы, первые семь из которых он проведет в тюрьме, а оставшийся срок — в колонии строгого режима. Дело рассматривалось в закрытом режиме.