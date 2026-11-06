Украинскому радиотелефонисту дали 16 лет за терроризм в Курской области

По данным следствия, 14 октября 2024 года Тимошов, вооруженный автоматом АК-74, вместе с другими военнослужащими своего подразделения на легком бронированном тягаче незаконно пересек государственную границу РФ в Кореневском районе Курской области. После этого он проследовал к селу Ольговка, участвовал в его блокировании и удержании под вооруженным контролем, «дестабилизируя работу органов государственной власти и местного самоуправления, противодействуя российским военнослужащим и запугивая мирных граждан». Спустя непродолжительное время радиотелефониста задержали российские военнослужащие.