МИД Японии потребовало вернуть активы JTI, включая фабрику в Ростове-на-Дону
МИД Японии выразил протест послу России Николаю Ноздреву из-за передачи российских активов концерна Japan Tobacco International (JTI) во временное управление. В японском ведомстве призвали отменить это решение, сообщает «Киодо». В JTI заявили, что компания «изучает детали, возможные варианты действий и потенциальные последствия».
Ростовский табачный бизнес японского концерна JTI частично перешел под временное управление АО «Промышленные активы»: Владимир Путин подписал указ о передаче долей в ООО «Дж.Т.И. Донской табак», контролирующем фабрику в Ростове-на-Дону, а также в ООО «Петро» (фабрика в Санкт-Петербурге). Совокупная выручка двух компаний по итогам 2023 года составила 93,22 млрд руб., чистая прибыль — 15,9 млрд руб. Под управление также перешли ООО «Крес Нева» и ООО «Дж.Т.И. Елец», занимающиеся обработкой табачного сырья.
JTI работает в России с 1999 года, в 2018-м приобрела «Донской табак». Доля концерна на российском табачном рынке оценивается в 36,9%. По оценкам источника «Ъ » на инвестиционном рынке, стоимость переданных структур — около 60 млрд руб. с учетом средств на счетах.
«Дж.Т.И. Донской табак» перешло к японскому концерну в 2018 году, доля JTI на табачном рынке России — 36,9%. Детали об управляющей компании в указе не раскрываются: по данным источника, речь может идти о структуре, близкой к экс-главе «Олимпстроя» и владельцу группы БТК Таймуразу Боллоеву. В самой JTI заявили, что анализируют ситуацию и прорабатывают возможные сценарии действий.