МИД Японии потребовало вернуть активы JTI, включая фабрику в Ростове-на-Дону

«Дж.Т.И. Донской табак» перешло к японскому концерну в 2018 году, доля JTI на табачном рынке России — 36,9%. Детали об управляющей компании в указе не раскрываются: по данным источника, речь может идти о структуре, близкой к экс-главе «Олимпстроя» и владельцу группы БТК Таймуразу Боллоеву. В самой JTI заявили, что анализируют ситуацию и прорабатывают возможные сценарии действий.