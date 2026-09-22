«Могли быть любые фамилии, и это бы сильно на результате не сказалось»

По итогам выборов депутатов Госдумы в Удмуртии «Единая Россия», «Новые люди» и ЛДПР укрепили свои позиции в сравнении с голосованием пятилетней давности. Более того, партия Андрея Нечаева заняла в регионе третье место. Наименьшую активность избиратели проявили в Ижевске, где явка составила порядка 40%. Эксперты называют нынешние выборы самыми скучными и считают показатели большинства партий заслугой исключительно федеральной повестки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Предварительные результаты голосования на выборах в Госдуму РФ в Удмуртии официально озвучили рекордно поздно. Брифинг в избиркоме республики состоялся после 14:30 в понедельник, хотя в предыдущих кампаниях данные озвучивались в первой половине дня. Такую задержку в избиркоме никак не объяснили. Возможно, она была вызвана тем, что ИК УР в этот же день уже успела утвердить результаты голосования по двум одномандатным округам, образованным в Удмуртии. Председатель комиссии Светлана Пальчик рассказала, что все ТИКи привезли оригиналы документов.

Здесь победу ожидаемо одержали представители «Единой России», действующие депутаты Госдумы Андрей Исаев и Олег Гарин. Они получили соответственно 44,85% и 44,03% голосов.

Это больше, чем на выборах в 2021 году. Тогда их поддержали 35,63% и 33,36%. Более низкие показатели тогда были связаны с очень активной кампанией коммунистов, которые тогда получили 25% и 22% голосов. На нынешних выборах кандидаты от КПРФ Иван Гвоздак и Юрий Балахонцев набрали только 15,96% и 19,06% соответственно. Третьи места заняли представители «Новых людей» Татьяна Журавлева и Станислав Шестаков, причем госпожа Журавлева уступила Ивану Гвоздаку всего 0,35 процентного пункта.

Официальные итоги голосования по федеральному округу, пояснила Светлана Пальчик, подведет ЦИК РФ. Журналистам представили предварительные данные после обработки 100% протоколов УИК. «Единая Россия» набрала на выборах в Удмуртии 47,24% голосов. КПРФ получила 18,33%. Третье место в республике заняла партия «Новые люди» — 11,28%. Следом за ней идет ЛДПР — 10,56%. «Справедливая Россия» в регионе с трудом преодолела пятипроцентный барьер — 5,01%. Остальные партии набрали менее 5%.

В сравнении с выборами в Госдуму, проходившими в 2021 году, увеличилась поддержка «Единой России» (+11,6 процентного пункта), «Новых людей» (+3,9 п. п.) и ЛДПР (+0,9 п. п.). КПРФ потеряла почти 7 п. п., «Справедливая Россия» — больше 4 п. п.

Итоговая явка составила 51,58%, что выше показателей 2021 года (47,45%). Светлана Пальчик связала это с активной работой членов УИК по приглашению на выборы, ростом уровня сознательности граждан и реакцией на обращение Владимира Путина накануне выборов, в котором он сказал, что «участие в выборах — это общий вклад в победу».

Активнее всего голосовали жители Граховского (74,82%), Глазовского (71,99%) и Юкаменского (70,69%) районов. Самую низкую явку зафиксировали в Индустриальном (34,56%), Устиновском (36,59%) и Ленинском (37,17%) районах Ижевска. Среди районов Ижевска выделился Октябрьский, где проголосовала почти половина избирателей.

Именно в Октябрьском районе «Единая Россия» получила самый высокий результат в городе — 51,49%. В Устиновском и Индустриальном районах у партии порядка 36%. Наилучший результат КПРФ и «Новых людей» в Ижевске зафиксирован в Индустриальном районе — 23,59% и 14,59% соответственно, у ЛДПР — в Ленинском (12,16%), у «эсеров» — в Устиновском (7,93%).

Особенностью нынешних выборов в Удмуртии стало применение дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Заявки на участие в нем подали 137,3 тыс. избирателей, в итоге проголосовали из них 93%. Светлана Пальчик отметила, что порядка 70% подавших заявку на участие в ДЭГ — женщины.

«Голосование у нас проходило достаточно спокойно, в штатном режиме. Никаких серьезных нарушений не зафиксировано. Нам поступило чуть более 15 обращений. Можно назвать их жалобами, можно назвать обращениями, но в основном они все были связаны с неправильной трактовкой тех или иных избирательных процессов и процедур»,— прокомментировала председатель ИК.

Она назвала слухами информацию из анонимных Telegram-каналов о возможном вбросе бюллетеней на ТИК в Октябрьском районе Ижевска. «Конечно, мы в дни голосования видим и вбросы, и фейки, и просто эмоциональные реакции на какие-то действия <...> Были такие слухи, которые специально закидывались в информационное пространство. При подведении итогов никаких внештатных ситуаций допущено не было»,— сказала госпожа Пальчик.

В целом избирательная кампания в Удмуртии проходила без скандалов и ярких событий. Партии выбрали традиционные методы агитации посредством размещения материалов в СМИ и на билбордах. При этом представители ряда партий не стали участвовать в теледебатах. Некоторые кандидаты проводили встречи с избирателями в муниципалитетах.

Наиболее заметными событиями стали снятие с выборов кандидата от КПРФ Николая Бондаренко, возглавлявшего территориальную группу по Удмуртии и Пермскому краю, а также представителя «Яблока» Ии Борониной в 39-м одномандатном округе.

В Удмуртском рескоме КПРФ в целом довольны результатом выборов, особенно в городах, отметил в комментарии «Ъ-Удмуртия» первый секретарь рескома Иван Гвоздак. «Понятно, что это не наш предел, мы понимаем, что можем получить еще больше голосов, но не все оппозиционно настроенные избиратели пришли на участки»,— сказал представитель КПРФ.

Относительно снижения доли поддержки в сравнении с 2021 годом он отметил, что в условиях СВО «большинство граждан объединяются вокруг политического лидера страны», при этом Владимир Путин открыто поддержал «Единую Россию», что и привело к более активному голосованию за партию власти. Кроме того, сказалось применение ДЭГ. По словам Ивана Гвоздака, некоторые граждане говорили, что «где-то даже сильно настаивали на том, чтобы они зарегистрировались на ДЭГ».

Руководитель регионального отделения партии «Новые люди» Сергей Чудаев считает, что рост поддержки партии в Удмуртии связан с тем, что «избиратель нам доверяет. Вот, и мы его стараемся не подводить. Сейчас нас стало сильно больше, у нас уже избралось 20 муниципальных депутатов».

При этом он не согласен с мнением, что какая-то часть голосов перетекла к «Новым людям» из-за снятия с выборов «Яблока»: «Это, конечно, внесло свою лепту в результаты выборов. Но связано это ли с нашим избирателем? Я думаю, нет. Наш избиратель немного другого формата, немного другого склада, у нас с ним совершенно другой уровень взаимодействия. Просто наш избиратель дошел до участков, поэтому мы получили больше голосов».

Политолог Александр Балицкий полагает, что некоторый стимул для явки дал ДЭГ, а также активнее сработали в сельских районах, где в эти же дни выбирали депутатов в районные советы. Падение поддержки КПРФ и «Справедливой России» он объясняет старением руководящих кадров партии на федеральном уровне и отсутствием ярких лидеров в регионе. «Такой рост у “Новых людей” для меня стал некоторой неожиданностью. Избирателю на фоне всего этого старого и заскорузлого, очевидно, хочется некой новизны»,— отмечает эксперт.

В целом партии, участвовавшие в выборах, во время кампании особой активности в регионе не проявляли, кроме проведения «дежурных» мероприятий, говорит господин Балицкий. «Это не те былые времена, когда партии сражались за свое место под солнцем. Совершенно очевидно, что те, кто победил, они и должны были победить, независимо от того, вели они борьбу или не вели»,— добавил эксперт.

Политтехнолог, управляющий партнер коммуникационной группы «Первый советник» Константин Труфанов полагает, что росту явки поспособствовало применение ДЭГ, при этом она традиционно ниже, чем в большинстве других регионов ПФО.

«Если рост поддержки “Единой России” в нынешних условиях был ожидаем, то главным сюрпризом этих выборов стал выход на третье место по спискам и в одномандатных округах кандидатов от “Новых людей”. За них больше голосовали, потому что их повестка кардинально отличалась от всех остальных партий. Люди устали от традиционных партий, особенно от тех, у кого достаточно размытая идеология. Это в первую очередь ЛДПР и “Справедливая Россия”. Они вроде бы как не против власти, за все хорошее и против всего плохого, при этом и словом, и делом как бы поддерживают многие непопулярные решения власти.

“Новые люди” хотя бы говорят, что они считают неправильным, достаточно открыто и откровенно, и это такой свежий глоток воздуха для избирателей. В какой-то степени в плюс им сыграло отстранение “Яблока”

Несмотря на то, что ЛДПР вроде как и прибавила около процента, они стагнируют в лучшем случае. Еще совсем недавно они претендовали стать второй партией, оттеснив КПРФ, но в Удмуртии и целом ряде других регионов они ушли на четвертое место»,— отмечает эксперт.

При этом нынешние выборы были самыми скучными, считает господин Труфанов, поскольку не было ярких идей и персонажей. Многие кандидаты были аморфными, не проявляли активности и остались совершенно неизвестными для избирателей. «Если вынести за скобки “Единую Россию”, которую в данном случае тяжело оценивать отдельно на местном уровне, то все результаты партий в республике — это заслуга только федеральной повестки, усилий соответствующих партий на федеральном уровне. Какой-то вот региональной изюминки, региональной составляющей никто из них не привнес в свою избирательную кампанию. Здесь могли быть любые фамилии, и это бы сильно на результате не сказалось»,— заключил эксперт.

Михаил Красильников