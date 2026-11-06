Вступил в силу приговор охотнику, нечаянно застрелившему главу района Новосибирска

По материалам дела, обвиняемый увидел появившихся из рощицы косуль и, прицелившись через «оптику» карабина, стал палить по убегающим животным. При этом ствол мужчина направил за условные границы разрешенного направления ведения стрельбы — в сектор, где расположились другие охотники. В результате одна из пяти пуль попала в грудь находившегося на расстоянии около 420 м Александра Гриба. 59-летний чиновник скончался на месте, рассказали в следственном управлении СКР по Новосибирской области, которое возбудило уголовное дело.