Вступил в силу приговор охотнику, нечаянно застрелившему главу района Новосибирска
Коллегия Новосибирского областного суда оставила без изменения наказание охотнику, нечаянно застрелившему главу района Новосибирска Александра Гриба. Приговор в отношении обвиняемого Евгения Пирко вступил в законную силу, сообщила «Ъ-Сибирь» прокурор апелляционного отдела прокуратуры региона Ольга Дуденко.
Приговор оспаривали сторона защиты, а также родные погибшего, которые остались недовольны назначенным обвиняемому наказанием и размером компенсации.
25 августа Доволенский районный суд Новосибирской области вынес приговор Евгению Пирко. Охотника признали виновным по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) и назначили один год принудительных работ с удержанием 10% жалования в доход государства. Суд частично удовлетворил иски вдовы и сына погибшего чиновника о компенсации морального вреда. Вместо заявленных 2,5 млн руб. они получат по 1 млн руб.
1 октября 2025 года в Доволенском районе Новосибирской области шла коллективная охота на косуль. В ней участвовали семь человек, включая Александра Гриба, возглавлявшего крупнейший район Новосибирска, и индивидуального предпринимателя Евгения Пирко. Инцидент произошел во время загона животных.
По материалам дела, обвиняемый увидел появившихся из рощицы косуль и, прицелившись через «оптику» карабина, стал палить по убегающим животным. При этом ствол мужчина направил за условные границы разрешенного направления ведения стрельбы — в сектор, где расположились другие охотники. В результате одна из пяти пуль попала в грудь находившегося на расстоянии около 420 м Александра Гриба. 59-летний чиновник скончался на месте, рассказали в следственном управлении СКР по Новосибирской области, которое возбудило уголовное дело.