Стрелок потратит время и деньги

Суд рассмотрел уголовное дело о гибели на охоте главы Ленинского района Новосибирска Александра Гриба в октябре 2025 года. В него, по данным следствия, нечаянно попал другой охотник Евгений Пирко, целившийся из карабина в бегущую косулю. От ранения в грудь чиновник скончался на месте. По статье Уголовного кодекса о причинении смерти по неосторожности стрелка приговорили к одному году принудительных работ, обязав выплатить вдове и сыну погибшего по 1 млн руб. компенсации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Охота на косулю в Доволенском районе привела к гибели охотника

Фото: Оксана Зуйко / Коммерсантъ Охота на косулю в Доволенском районе привела к гибели охотника

Фото: Оксана Зуйко / Коммерсантъ

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области, Доволенский районный суд вынес приговор охотнику, случайно застрелившему на охоте главу Ленинского района Александра Гриба. Стрелка Евгения Пирко признали виновным по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) и назначили один год принудительных работ с удержанием 10% жалования в доход государства.

Суд частично удовлетворил иски вдовы и сына погибшего чиновника о компенсации морального вреда. Вместо заявленных 2,5 млн руб. они получат по 1 млн руб. В доход государства конфискован карабин итальянского производства Pietta Chronos, из которого был произведен роковой выстрел.

В прениях сторон прокурор запросил для охотника полтора года в колонии-поселении. Потерпевшие же потребовали для обвиняемого два года лишения свободы — это максимальное наказание по 109-й статье УК РФ, которая ему инкриминировалась. Сторона защиты просила суд ограничиться штрафом.

1 октября 2025 года в Доволенском районе Новосибирской области шла коллективная охота на сибирских косуль. В ней участвовали семь человек, включая Александра Гриба, возглавлявшего крупнейший район Новосибирска, и индивидуального предпринимателя Евгения Пирко. Инцидент произошел во время загона животных.

По материалам дела, обвиняемый увидел появившихся из рощицы косуль и, прицелившись через «оптику» карабина, стал палить по убегающим животным. При этом ствол мужчина направил за условные границы разрешенного направления ведения стрельбы — в сектор, где расположились другие охотники. В результате одна из пяти пуль попала в грудь находившегося на расстоянии около 420 м Александра Гриба. 59-летний чиновник скончался на месте, рассказали в следственном управлении СКР по Новосибирской области, которое возбудило уголовное дело.

Александр Гриб проработал в структуре муниципальной власти около 10 лет. В 2015 году он был назначен на должность первого заместителя главы администрации Ленинского района, а в сентябре 2019-го его перевели на пост главы. По словам мэра Максима Кудрявцева, «Александр Владимирович очень любил Ленинку, искренне за нее болел и многое сделал».

Евгений Пирко полностью признал вину и заявил, что сожалеет о содеянном. Когда расследование было завершено, незадачливый охотник подал ходатайство о рассмотрении дела по упрощенной процедуре — без исследования доказательств и допросов свидетелей. Однако против этого выступили родные чиновника, и судебный процесс проходил в общем порядке.

Константин Воронов