Иркутский проектировщик не смог оспорить включение в черный список курским УФАС
По данным Rusprofile, ООО «Дорога» было зарегистрировано в Иркутске в июле 2013 года. Фирма специализируется на разработке строительных проектов. Уставный капитал предприятия составляет 10 тыс. руб. Генеральным директором компании является Сергей Кекелев, который также выступает ее единственным учредителем. В 2025-м выручка ООО «Дорога» составила 129 млн руб., увеличившись на 3,3% к предыдущему году (124,8 млн). Чистая прибыль выросла с 568 тыс. до 2 млн руб. Организация состоит в реестре недобросовестных поставщиков с 29 декабря 2025 года.
Оспаривая решение УФАС, заявитель ссылался на наличие препятствий для выполнения контракта в согласованный срок по причине уточнения ООО «Мовиста регионы Курск» границ реконструкции трамвайной инфраструктуры и возникшую в связи с этим необходимость в получении обновленных технических условий для переустройства сетей.