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Выпуск газеты №205«Ъ» Газета
Черноземье

Иркутский проектировщик не смог оспорить включение в черный список курским УФАС

Арбитражный суд Курской области поддержал позицию регионального управления ФАС России о включении иркутского ООО «Дорога» в реестр недобросовестных поставщиков, сообщили в ведомстве. С фирмой был заключен контракт на выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту путепровода по улице Сумской в облцентре, но, по информации УФАС, подрядчик не исполнил свои обязательства.

Олег Харсеев / Коммерсантъ

По данным Rusprofile, ООО «Дорога» было зарегистрировано в Иркутске в июле 2013 года. Фирма специализируется на разработке строительных проектов. Уставный капитал предприятия составляет 10 тыс. руб. Генеральным директором компании является Сергей Кекелев, который также выступает ее единственным учредителем. В 2025-м выручка ООО «Дорога» составила 129 млн руб., увеличившись на 3,3% к предыдущему году (124,8 млн). Чистая прибыль выросла с 568 тыс. до 2 млн руб. Организация состоит в реестре недобросовестных поставщиков с 29 декабря 2025 года.

В УФАС пояснили, что в декабре 2025-го в ведомство обратился комитет ЖКХ города Курска, с которым заключалось соглашение на проектирование капремонта путепровода. Комитет расторг контракт с подрядчиком в одностороннем порядке, сославшись на неисполнение последним обязательств. По условиям соглашения, результаты работ должны были быть переданы заказчику до 30 ноября. Комиссия УФАС подтвердила слова муниципалитета, после чего ведомство внесло ООО «Дорога» и гендиректора фирмы в «черный список» сроком на два года. Однако компания не согласилась с таким решением и обжаловала его в арбитраже. По данным картотеки, заявление было зарегистрировано 30 января. Решение вынесено 3 ноября и может быть обжаловано в течение месяца.

  • Оспаривая решение УФАС, заявитель ссылался на наличие препятствий для выполнения контракта в согласованный срок по причине уточнения ООО «Мовиста регионы Курск» границ реконструкции трамвайной инфраструктуры и возникшую в связи с этим необходимость в получении обновленных технических условий для переустройства сетей.

По данным ЕИС «Закупки», стоимость контракта с ООО «Дорога» составила 12,5 млн руб. Исполненные подрядчиком обязательства оценены в 5,5 млн. Вся сумма фактически выплачена заказчиком.
В конце сентября «Ъ-Черноземье» также рассказывал, как курское УФАС наказало московскую фирму за срыв поставки инкубатора для транспортировки новорожденных в Областной перинатальный центр.
Денис Данилов