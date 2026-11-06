Иркутский проектировщик не смог оспорить включение в черный список курским УФАС

В УФАС пояснили, что в декабре 2025-го в ведомство обратился комитет ЖКХ города Курска, с которым заключалось соглашение на проектирование капремонта путепровода. Комитет расторг контракт с подрядчиком в одностороннем порядке, сославшись на неисполнение последним обязательств. По условиям соглашения, результаты работ должны были быть переданы заказчику до 30 ноября. Комиссия УФАС подтвердила слова муниципалитета, после чего ведомство внесло ООО «Дорога» и гендиректора фирмы в «черный список» сроком на два года. Однако компания не согласилась с таким решением и обжаловала его в арбитраже. По данным картотеки, заявление было зарегистрировано 30 января. Решение вынесено 3 ноября и может быть обжаловано в течение месяца.