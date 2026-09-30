Курское УФАС наказало фирму за срыв поставки инкубатора для новорожденных

По обращению Областного перинатального центра в реестр недобросовестных поставщиков на два года было внесено московское ООО «Рестарт». Фирма взяла на себя обязательства по поставке инкубатора для транспортировки новорожденных, но в отведенные сроки не выполнила их. Об этом рассказали в управлении Федеральной антимонопольной службы по Курской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

По данным ведомства, контракт с ООО «Рестарт» на поставку инкубатора в роддом был заключен по результатам торгов в мае 2026 года. В ЕИС «Закупки» содержится информация о том, что начальная цена контракта составляла 5,9 млн руб. «Рестарт» предложил поставить оборудование за 5,2 млн руб. Компания являлась единственным участником аукциона.

Заказчик, не получив товар, расторг контракт в одностороннем порядке и направил обращение в антимонопольный орган. УФАС изучило материалы и усмотрело основания для включения поставщика в «черный список».

По информации Rusprofile, ООО «Рестарт» зарегистрировано в Москве в феврале 2013 года и специализируется на оптовой торговле изделиями, применяемыми в медицинских целях. Управление и владение сосредоточены в одних руках: Андрей Метелик с даты создания организации занимает должность генерального директора и одновременно является единственным учредителем. Уставный капитал предприятия составляет 10 тыс. руб. В 2021 году выручка ООО «Рестарт» составила 248 млн руб., а чистая прибыль — свыше 5 млн руб. Более актуальные финансовые показатели не публиковались. За все время с фирмой заключили свыше 650 госконтрактов на общую сумму порядка 2,6 млрд руб.

В середине августа «Ъ-Черноземье» рассказывал, что Управление ФАС по Курской области включило в реестр недобросовестных подрядчиков местное ООО «Спецстроймонтаж» Лиссы Снидко. Компания не выполнила работы по расчистке реки Тускарь. Стоимость контракта, заключенного с фирмой в 2022 году, составляла 232,2 млн руб.

Денис Данилов