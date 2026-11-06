Следствие назвало возможные причины пожара с двумя погибшими в Тутаеве
Аварийный режим работы электрооборудования или тлеющее табачное изделие могли стать причиной пожара в Тутаеве, при котором погибли два человека. Об этом сообщили в СУ СК России по Ярославской области.
Возгорание произошло вечером 5 ноября в квартире жилого дома на проспекте 50-летия Победы. Погибли 72-летний мужчина и 69-летняя женщина.
По факту произошедшего Тутаевский межрайонный следственный отдел проводит доследственную проверку. Следователи назначили пожарно-техническую экспертизу, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», на место пожара выезжала Тутаевский межрайонный прокурор Наталья Елисеева. Она встретилась с родственниками погибших и разъяснила им порядок проведения процессуальной проверки.