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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №204/Ч«Ъ» Газета
Ярославль

В Тутаеве при пожаре в многоквартирном доме погибли два человека

Два пенсионера погибли при пожаре в жилом многоквартирном доме на улице Комсомольской в Тутаеве. Об этом сообщила прокуратура Ярославской области.

Прокуратура Ярославской области

Возгорание произошло 5 ноября около 18:00. На месте работали спасатели, сотрудники полиции и Следственного комитета, представители администрации Тутаевского округа.
Для координации действий правоохранительных органов на место выехала Тутаевский межрайонный прокурор Наталья Елисеева. Она встретилась с родственниками погибших и разъяснила порядок проведения процессуальной проверки.
Причина пожара устанавливается. Законность решения по итогам проверки находится на личном контроле межрайонного прокурора.
Антон Голицын