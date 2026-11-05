В Тутаеве при пожаре в многоквартирном доме погибли два человека
Два пенсионера погибли при пожаре в жилом многоквартирном доме на улице Комсомольской в Тутаеве. Об этом сообщила прокуратура Ярославской области.
Возгорание произошло 5 ноября около 18:00. На месте работали спасатели, сотрудники полиции и Следственного комитета, представители администрации Тутаевского округа.
Для координации действий правоохранительных органов на место выехала Тутаевский межрайонный прокурор Наталья Елисеева. Она встретилась с родственниками погибших и разъяснила порядок проведения процессуальной проверки.
Причина пожара устанавливается. Законность решения по итогам проверки находится на личном контроле межрайонного прокурора.