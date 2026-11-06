Три участка проселочной дороги изымают под обход Балахны
Минимущества Нижегородской области распорядилось изъять для государственных нужд три земельных участка под строительство дорожного обхода города Балахны. Приказ от 5 ноября 2026 года опубликован на сайте ведомства.
Все участки общей площадью 34,5 тыс. кв. м принадлежат бумкомбинату АО «Волга»: это дорога вдоль земель одноименного садового товарищества недалеко от деревни Истомино.
Как писал «Ъ-Приволжье», обход Балахны – это вторая очередь дорожного обхода этого города и города Заволжья. Первую построили еще в 2005-2008 годах при губернаторе Валерии Шанцеве. В 2019 году власти региона заключили контракт на корректировку проекта. На тот момент стоимость второй очереди оценивалась в 11,5 млрд руб.
Позднее власти решили строить обход по концессии и сделать его платным. С 2020 года в правительство поступали частные концессионные инициативы, к началу 2026 года предполагаемая стоимость объекта выросла до 30,4 млрд руб.
По предварительным данным, обход Балахны протяженностью 24,6 км будет включать семь мостовых и других искусственных сооружений.