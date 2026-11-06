Три участка проселочной дороги изымают под обход Балахны

Как писал «Ъ-Приволжье», обход Балахны – это вторая очередь дорожного обхода этого города и города Заволжья. Первую построили еще в 2005-2008 годах при губернаторе Валерии Шанцеве. В 2019 году власти региона заключили контракт на корректировку проекта. На тот момент стоимость второй очереди оценивалась в 11,5 млрд руб.