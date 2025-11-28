Нижегородское минимущества изымает три участка под обход Балахны

Минимущества Нижегородской области изымает у трех физлиц земельные участки в ТОО «Овощи» под строительство обхода Балахны на автодороге Шопша — Иваново — Нижний Новгород. Соответствующий документ опубликован на сайте ведомства 28 ноября 2025 года.

Три участка площадью от 914 до 1011 кв. м и с видом разрешенного использования под дачное хозяйство изымают по ходатайству главного управления автодорог. Собственникам будет выплачено возмещение. При их несогласии передать участки ведомство обратится в суд с иском о принудительном изъятии.

Как писал «Ъ-Приволжье», вторая очередь обхода Балахны вошла в перечень мероприятий по дорожной деятельности в РФ на 2025-2030 годы. Правительство РФ намерено выделить на этот проект 900 млн руб. в 2028-2030 годах. Сроком ввода в эксплуатацию значится 2036 год. Пока в плане стоит корректировка проекта.

По данным минтранса региона на ноябрь 2025 года, ожидаемая стоимость объекта составит около 30 млрд руб.

Первый участок (обход Заволжья) построили в 2005-2008 годах при губернаторе Валерии Шанцеве. Вторую очередь до конца губернаторской работы Валерия Шанцева не построили. Новый глава региона Глеб Никитин в 2018 году сообщал балахнинцам, что надеется привлечь федеральное финансирование в 2019 году. На тот момент стоимость оценивали в 11,5 млрд руб.

В 2019 году заключили контракт на корректировку проекта. В 2020 году поступила заявка на строительство обхода по концессии от компании, связанной с СК «Орион плюс». Тогда стало известно, что дорога будет платной, объем инвестиций вырос до 15 млрд руб. В 2021 году компания отозвала заявку.

В 2022 году с частной концессионной инициативой выступили «БТС-Мост» и Газпромбанк, стоимость выросла до 23 млрд руб. Однако не было подтверждения федерального финансирования. Проект ежегодно входит в план для заключения концессий, в начале 2025 года его включили с объемом инвестиций 22,7 млрд руб.

Галина Шамберина