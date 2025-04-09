Обход Балахны вошел в план правительства РФ со сроком ввода в 2036 году

Правительство РФ намерено выделить из федерального бюджета 900 млн руб. в 2028-2030 годах на строительство обхода города Балахны Нижегородской области на автодороге Шопша — Иваново — Нижний Новгород (II очередь). Об этом говорится в распоряжении правительства, которым утвердили перечень мероприятий по дорожной деятельности в 2025-2030 годах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Из-за отсутствия дорожного обхода на выезде из Балахны создаются большие пробки

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Из-за отсутствия дорожного обхода на выезде из Балахны создаются большие пробки

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Сроком ввода в эксплуатацию значится 2036 год. Пока в плане стоит корректировка проектной документации. Общая стоимость строительства дороги оценена в 22,7 млрд руб. Из них после 2030 года из бюджета РФ намерены выделить 8,9 млрд руб., еще 12,8 млрд потребуется из иных источников.

Как писал «Ъ-Приволжье», первый участок обхода (обход Заволжья) построили в 2005-2008 годах при губернаторе Валерии Шанцеве. Затем он обещал найти средства на вторую очередь — обход Балахны, необходимый для вывода транзитных потоков, создающих большие пробки. Но до конца губернаторской работы Валерия Шанцева проект не реализовали. Новый глава региона Глеб Никитин в 2018 году сообщал балахнинцам, что надеется привлечь федеральное финансирование в 2019 году. На тот момент стоимость оценивали в 11,5 млрд руб.

В 2019 году заключили контракт на корректировку проекта — сначала с ООО «Проектный институт “Волгаавтодорпроект”», но затем его расторгли и заключили контракт с АО «Институт Гипростроймост — Санкт-Петербург». В 2020 году поступила заявка на строительство обхода по концессии от компании, связанной с СК «Орион плюс». Тогда стало известно, что дорога будет платной, объем инвестиций вырос до 15 млрд руб. В 2021 году компания отозвала заявку после повышения ключевой ставки ЦБ РФ.

В 2022 году с частной концессионной инициативой выступили «БТС-Мост» и Газпромбанк, стоимость выросла до 23 млрд руб. Однако подтверждения федерального финансирования так и не было, проект ежегодно входит в план для заключения концессий. В 2025 году его включили с объемом инвестиций 22,7 млрд руб. Сроки реализации были указаны с 2025 по 2031 год.

Ирина Швецова