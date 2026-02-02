Планируемые к концессии нижегородские дороги подорожали на 103,5 млрд рублей

Правительство Нижегородской области включило в перечень концессионных соглашений, планируемых к заключению в 2026 году, те же дорожные объекты, которые входили и в перечень 2025 года. Это Восточный обход Нижнего Новгорода, дублер проспекта Ленина и обход Балахны, указано в документе.

Их совокупная стоимость за год повысилась более чем на 70% — со 145,3 до 248,8 млрд руб.

Стоимость первой очереди дублера проспекта Ленина оценивается теперь в 14,67 млрд руб. Проект включает участок протяженностью 4,55 км и поделен на четыре этапа. В первый этап входит 1,6 км четырехполосной дороги, во второй — транспортная развязка протяженностью 1,2 км, в третий и четвертый — еще 1,4 и 1,55 км дороги. Предполагаемый срок проектирования — 15 месяцев, строительства — 30 месяцев. В 2025 году стоимость проекта оценивалась на 1,7% меньше, в 14,43 млрд руб.

Восточный обход Нижнего Новгорода, ранее входивший как единый проект, теперь поделен на два: первая очередь и вторая-третья очереди. Первую, протяженностью 15 км, планируют построить за 32,88 млрд руб. и 39 месяцев. Вторая и третья очереди включают участок протяженностью 28,24 км с мостом через Волгу. Стоимость второй очереди оценена в 129 млрд руб., срок создания (включая проектирование) — 66 месяцев. Стоимость третьей очереди — 41,89 млрд руб., срок создания — 54 месяца. Как писал «Ъ-Приволжье», до конца первого квартала 2026 года ожидается получение госэкспертизы по проекту первой очереди Восточного обхода. В ценах 2025 года весь обход стоил 108,2 млрд руб., сейчас — 203,8 млрд руб. (рост на 88%).

Обход Балахны подорожал на 34% — с 22,67 млрд руб. до 30,4 млрд руб. Дорожный объект протяженностью 24,6 км будет включать семь мостовых и других искусственных сооружений. На проектирование и строительство отведено четыре года.

Ирина Швецова