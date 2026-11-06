В Воронеже дошло до суда дело теневых банкиров с ущербом свыше 100 млн рублей

По версии следствия, в 2020–2024 годах обвиняемые использовали офисы в различных районах Воронежа, а также расчетные счета не менее 11 подконтрольных юрлиц. Под видом оплаты товаров, выполнения работ и оказания услуг они проводили фиктивные операции, связанные с обналичиванием денежных средств бизнесменов. За это фигуранты получали вознаграждение. В 117 млн руб. оценен их доход от незаконной деятельности.