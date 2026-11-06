В Воронеже дошло до суда дело теневых банкиров с ущербом свыше 100 млн рублей
Прокуратура Воронежской области направила в Ленинский райсуд облцентра уголовное дело о незаконной банковской деятельности с ущербом порядка 117 млн руб. Организованная группировка совершала преступления четыре года. Об этом сообщили в ведомстве, не раскрывая имена обвиняемых.
Фигурантами по делу проходят пять человек. В зависимости от роли им вменяются незаконная банковская деятельность организованной группой (пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ), неправомерный оборот средств платежей (ч. 1 ст. 187 УК РФ), создание юрлица через подставное лицо (п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ). На их деньги, изъятые при обысках по местам жительства, наложен арест.
По версии следствия, в 2020–2024 годах обвиняемые использовали офисы в различных районах Воронежа, а также расчетные счета не менее 11 подконтрольных юрлиц. Под видом оплаты товаров, выполнения работ и оказания услуг они проводили фиктивные операции, связанные с обналичиванием денежных средств бизнесменов. За это фигуранты получали вознаграждение. В 117 млн руб. оценен их доход от незаконной деятельности.
Ранее прокуратура Воронежской области добилась взыскания в бюджет РФ почти 70 млн руб. с восьми фигурантов дела о незаконной банковской деятельности. Оно рассматривалось в Коминтерновском райсуде облцентра почти пять лет.