Воронежская прокуратура добилась взыскания с теневых банкиров почти 70 миллионов

Коминтерновский райсуд Воронежа удовлетворил иск региональной прокуратуры о взыскании в бюджет РФ почти 70 млн руб. с фигурантов дела о незаконной банковской деятельности. Об этом сообщили в суде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Ответчиками по иску ведомства стали восемь человек — Сергей Восков, Евгений Грибачев, Сергей Гуз, Ирина Олишевская, Александр Пестерев, Кирилл Пусев, Роман Рудык и Александр Щербинин. Все они были фигурантами уголовного дела о незаконной банковской деятельности (ч. 2 ст. 172 УК РФ). Оно рассматривалось в Коминтерновском райсуде почти пять лет. В конце прошлого года судья Юлия Воищева приняла решение о прекращении уголовного дела в связи с истечением сроков давности. Кстати, именно это дело затормозило ее переход в облсуд: рекомендацию на назначение в вышестоящую инстанцию судья получила еще осенью 2024 года.

В правоохранительных органах не раскрывали суть уголовного дела ответчиков по иску прокуратуры. По всей видимости, оно касалось обналичивания денег, в результате которого обвиняемые получили почти 70 млн руб. дохода. В рамках рассмотрения иска по ходатайству истца суд наложил обеспечительные меры на внушительный список принадлежащей ответчикам недвижимости, которая расположена в Брянской, Воронежской и Тамбовской областях, а также в Донецкой народной республике.

Судя по ЕГРЮЛ, некоторые фигуранты дела в разное время руководили юридическими лицами. Так, например, Сергей Гуз выступал учредителем ныне недействующего ООО «Главхимснаб», основным видом деятельности которого являлось производство нефтепродуктов.

Стоит отметить, что самым громким уголовным делом о незаконной банковской деятельности последних лет стало дело основателя сети заправок «Калина ойл» Валерия Борисова. Его задержали в январе, после чего суд назначил ему домашний арест.

Сергей Толмачев