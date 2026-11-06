Глава СКР хочет знать, почему в Пугачеве продавали зараженную рыбу
Закуска из сети «Пiвзаводъ» привела в больницу 19 человек
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался ситуацией с массовым заражением жителей города Пугачев Саратовской области после употребления рыбной продукции. Как сообщила пресс-служба СКР, глава ведомства потребовал представить в центральный аппарат доклад о ходе процессуальной проверки и установленных обстоятельствах.
СУ СКР по Саратовской области выясняет, отвечали ли услуги продавца рыбы требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей (ст. 238 УК РФ). Глава ведомства дал поручение руководителю СУ СКР по Саратовской области Дмитрию Костину представить доклад о ходе проверки и всех установленных обстоятельствах.
Ранее управление Роспотребнадзора по Саратовской области сообщало, что по состоянию на 5 ноября число пострадавших достигло 19 человек. Все они употребляли вяленую рыбу, приобретенную в магазинах сети «Пiвзаводъ» в Пугачеве. Лабораторные исследования выявили возбудителей описторхоза в образцах вяленого язя.
После этого из оборота было изъято 35 кг продукции, а реализация другой рыбы в торговой сети приостановлена. Семеро пострадавших продолжают лечение в стационаре, их состояние медики оценивают как удовлетворительное. К проверке обстоятельств произошедшего также подключилась прокуратура.