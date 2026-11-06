Глава СКР хочет знать, почему в Пугачеве продавали зараженную рыбу

После этого из оборота было изъято 35 кг продукции, а реализация другой рыбы в торговой сети приостановлена. Семеро пострадавших продолжают лечение в стационаре, их состояние медики оценивают как удовлетворительное. К проверке обстоятельств произошедшего также подключилась прокуратура.