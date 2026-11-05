Закуска с сюрпризом

В Пугачеве Саратовской области число пострадавших от вяленой рыбы из магазинов «Пивзавод» выросло до 19 человек, у продукции нашли возбудителей описторхоза. Семеро пациентов продолжают лечение в стационаре, врачи оценивают их состояние как удовлетворительное, а из оборота изъяли 35 кг рыбы. При этом Роспотребнадзор не раскрыл ни продавца, ни поставщика товара, хотя именно от этого зависит, на кого ляжет ответственность за заражение людей. Товарный знак «Пiвзаводъ» принадлежит ИП Татьяне Жуковой, однако в реестре Роспатента нет сведений о концессионных договорах с магазинами в Пугачеве.