Закуска с сюрпризом
Паразитарную инвазию обнаружили у 19 человек в Пугачеве после вяленой рыбы
В Пугачеве Саратовской области число пострадавших от вяленой рыбы из магазинов «Пивзавод» выросло до 19 человек, у продукции нашли возбудителей описторхоза. Семеро пациентов продолжают лечение в стационаре, врачи оценивают их состояние как удовлетворительное, а из оборота изъяли 35 кг рыбы. При этом Роспотребнадзор не раскрыл ни продавца, ни поставщика товара, хотя именно от этого зависит, на кого ляжет ответственность за заражение людей. Товарный знак «Пiвзаводъ» принадлежит ИП Татьяне Жуковой, однако в реестре Роспатента нет сведений о концессионных договорах с магазинами в Пугачеве.
Число пострадавших от употребления вяленой рыбы в Пугачеве достигло 19 человек. Об этом 5 ноября сообщили в управлении Роспотребнадзора по Саратовской области. По данным ведомства, пострадавшие купили «язя вяленого» в магазинах «Пивзавод». В изъятой рыбной продукции обнаружены возбудители описторхоза. В областном минздраве «Ъ-Средняя Волга» сообщили, что лечение в стационаре продолжают семь пациентов, им оказывают необходимую помощь. Медики оценивают их состояние как удовлетворительное.
Описторхоз, как отметили в Роспотребнадзоре, является распространенным паразитарным заболеванием, которое передаются через рыбу. Его вызывают плоские черви-трематоды (сосальщики) рода Opisthorchis. В России чаще всего встречается Opisthorchis felineus, или кошачья двуустка. Крупнейший очаг заболевания находится в Западной Сибири, в бассейне Оби и Иртыша, менее интенсивные — на Урале, в европейской части страны и Поволжье. Описторхоз, вызванный другим видом сосальщика, распространен и в странах Южной и Юго-Восточной Азии. В Таиланде им поражено до 80% населения.
По информации Роспотребнадзора с продажи сняты 35 кг вяленой рыбы. В релизе управление ограничилось вывеской сети, не назвав ни продавца, ни поставщика. Между тем именно установление конкретного хозяйствующего субъекта определит, кто будет отвечать перед зараженными: розничный продавец, франчайзер, поставщик или производитель рыбы.
С вывеской «Пивзавод» в Пугачеве работают несколько пивных магазинов. В сети существует франшиза «Пiвзаводъ», где среди адресов указан Революционный проспект, 324/1 в Пугачеве. Правообладателем товарного знака № 713009 проходит ИП Жукова Татьяна Александровна. Ее основной ОКВЭД — аренда интеллектуальной собственности: бизнес построен на лицензировании бренда, а не на прямой торговле.
Однако по данным Роспатента в перечне зарегистрированных договоров коммерческой концессии по товарному знаку № 713009 пугачевские точки не обнаружены. Большинство франчайзи находятся в Самарской области: в Кинеле, Самаре, Жигулевске, Чапаевске и Похвистнево. Единственной саратовской концессионеркой значится ИП Акирова Диана Исхаковна из областного центра. Таким образом, магазины в Пугачеве либо являются собственными точками предпринимательницы Татьяны Жуковой, либо работают по незарегистрированным договорам. Также предполагается вариант использования бренда без лицензии.
ИП Татьяна Жукова изначально регистрировалась через МФЦ Пугачева, а в 2020 году адрес правообладателя знака был указан в Пугачевском районе. К ноябрю 2026 года она формально переехала в Самарскую область. Запись о смене места жительства в ЕГРИП внесена 26 ноября 2025 года. Налоговый учет в регионе начался с 16 марта 2026 года. Связаться с госпожой Жуковой «Ъ» не удалось.