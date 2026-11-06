Число зарегистрированных преступлений за год снизилось в Удмуртии на 22%
До 14 тысяч
Количество зарегистрированных преступлений в Удмуртии сократилось за январь-октябрь на 22,6%, до 14 тыс. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.
В регионе на 46,3%, до 80, снизилось количество фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, разбойных нападений — на 38,5%, до 16, мошенничеств — на 27,8%, до 3,6 тыс. Также за 10 месяцев уменьшилось число преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, — на 20,8%, до 95, изнасилований — на 12,5%, до 28 случаев. Кроме того, стало на 33,1% меньше IT-преступлений. При этом на 3%, до 170, выросло количество грабежей.
«На контроле прокуратуры находится расследование уголовных дел о преступлениях, совершенных в отношении участников СВО и членов их семей, а также по фактам хищения денежных средств граждан»,— добавили в сообщении.
Напомним, в регионе число преступлений, совершенных несовершеннолетними в Удмуртии, увеличилось за год почти на 20%, а число групповых правонарушений выросло на треть. К уголовной ответственности привлекли 147 подростков.