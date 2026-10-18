Число преступлений с участием несовершеннолетних Удмуртии выросло на 20% за год
К уголовной ответственности привлекли 147 подростков
Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними в Удмуртии, увеличилось за год почти на 20%, а число групповых правонарушений выросло на треть. К уголовной ответственности привлекли 147 подростков, отметил в своем докладе руководитель регионального СУ СКР Рустам Тугушев в ходе пленарного заседания по мерам профилактики подростковой преступности.
Отмечается, что каждое пятое преступление совершается детьми в группе лиц. «В зону риска попадают подростки 14–17 лет, обучающиеся в школах и учреждениях среднего профессионального образования»,— говорится в сообщении следкома.
Рустам Тугушев добавил, что профилактика преступности должна быть комплексной и вестись с раннего возраста. «Необходимо формировать семейные, патриотические, нравственные, религиозные и философские ценности, активнее вовлекать в позитивную деятельность подростков из неблагополучных семей и детей с признаками деструктивного поведения»,— цитируют в пресс-службе ведомства руководителя СУ СКР по республике. Соответствующую информацию передадут в региональные органы власти.