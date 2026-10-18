Число преступлений с участием несовершеннолетних Удмуртии выросло на 20% за год

Рустам Тугушев добавил, что профилактика преступности должна быть комплексной и вестись с раннего возраста. «Необходимо формировать семейные, патриотические, нравственные, религиозные и философские ценности, активнее вовлекать в позитивную деятельность подростков из неблагополучных семей и детей с признаками деструктивного поведения»,— цитируют в пресс-службе ведомства руководителя СУ СКР по республике. Соответствующую информацию передадут в региональные органы власти.