ИИС-3 пошел в народ

Россиянам потребовалось два года чтобы распробовать запущенный в 2024 году индивидуальный инвестиционный счет третьего типа (ИИС-3). По данным Банка России, за 2025 год общее число ИИС выросло на 345 тыс., до 6,4 млн. При этом объем активов на них увеличился в полтора раза, до 888,3 млрд руб. В 2026 году участники рынка ждут дальнейшего роста числа счетов и объема активов на них, чему должны способствовать шаги ЦБ по снижению ключевой ставки, а также увеличение с 2027 года срочности таких продуктов с пяти до шести лет.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

После провала привлечения средств в сегменте индивидуальных инвестиционных счетов в 2024 году в минувший год темпы их открытия заметно выросли. По данным Банка России, по итогам 2025 года общее число действующих ИИС превысило 6,4 млн шт. За год число счетов выросло на 345 тыс., что в шесть раз больше прироста за 2024 год. Тем не менее темпы открытия ИИС все еще в два-три раза уступают показателю, предшествующего трансформации рынка 2024 года.

Два года назад инвесторам стали доступны только ИИС третьего типа, который пришел на смену действовавшим с 2015 года ИИС-1 и ИИС-2. Новый счет хотя и имел преимущества продуктов-предшественников, на которые продолжили действовать право на вычет с инвестиций в размере 400 тыс. руб. в год, освобождение от НДФЛ с инвестиционного дохода по окончании срока действия счета, но срочность на первом этапе выросла с трех до пяти лет. Этот факт в условиях высокой рыночной неопределенности негативно сказался на интересе к новому продукту. С учетом того, что не все изменения Налогового кодекса были вовремя приведены в соответствие с действующим законом о рынке ценных бумаг, по итогам 2024 года рынок прирос лишь 56 тыс. ИИС против 792 тыс. годом ранее.

К 2025 году, как отмечает руководитель департамента брокерского обслуживания ВТБ Андрей Яцков, завершился период адаптации рынка к новому продукту. В частности, были урегулированы технические и нормативные вопросы, что снизило барьеры для входа, и ИИС-3 появился на полках брокеров. В итоге произошел скачок в приросте новых счетов. «Рост налогов (введена прогрессивная пятиступенчатая шкала НДФЛ.— "Деньги") привел к тому, что у клиентов стало больше желания эту историю оптимизировать и получать налоговые вычеты»,— считает менеджер по развитию бизнеса Т-Инвестиций Михаил Сипягин.

Вместе с тем рост рынка идет в первую очередь за счет открытия новых счетов, а не конвертации ранее открытых ИИС первого и второго типа. В БКС рассказали, что по итогам минувшего года доля трансформированных ИИС от общего числа открытых составила лишь 19% против 16% годом ранее. В «СберИнвестициях» пока было трансформировано 2% от всех ИИС старого типа. «Считаем, что нужно усовершенствовать процесс, сделать его бесшовным, чтобы для трансформации счета инвестору необходимо было подать одно заявление своему брокеру»,— говорят в компании.

Ставки врозь

Впрочем, восстановления спроса на ИИС могло не произойти и в 2025 году, если бы не стремительное падение ставок по вкладам. За год средняя максимальная ставка по вкладам крупнейших банков, рассчитываемая Банком России, опустилась на 6,4 процентного пункта (п. п.), до 15,282%,— минимума с мая 2024 года. В таких условиях, как отмечают в «СберИнвестициях», инвесторы искали более привлекательный инструмент для своих вложений, по которому можно получить еще и налоговые льготы.

В итоге, судя по данным Банка России, активы на ИИС выросли в минувшем году в полтора раза, до небывалых ранее 888,3 млрд руб. Более высокие темпы роста были в 2020 году, тогда рынок вырос почти вдвое, до 377,5 млрд руб. «Положительная переоценка вложений обеспечила 21% совокупного прироста средств на ИИС в 2025 году. Основная доля прироста — 79% — сформирована за счет чистого притока денежных средств»,— отметил Андрей Яцков.

Брокерский ИИС

Основным локомотивом роста рынка по традиции стали брокерские ИИС. По данным ЦБ, в 2025 году число таких счетов выросло почти на 400 тыс., до 6,2 млн шт. Активы на таких счетах увеличились на 54%, до 836,2 млрд руб. По данным регулятора и опроса участников рынка «Деньгами», наиболее активный приток средств отмечался в четвертом квартале. «В четвертом квартале 2025 года вкладчики получили уведомления об уплате налогов с доходов по банковским депозитам на общую сумму свыше 320 млрд руб. Вероятно, это стало определяющим фактором для состоятельных инвесторов при выборе ИИС в качестве инструмента с налоговыми льготами»,— полагает Андрей Яцков.

Третий год подряд на счетах снижается доля денежных средств. В 2025 году на брокерских ИИС было 55,3 млрд руб. (на 2 млрд руб. меньше, чем в прошлом), при этом их доля упала на 3,92 п. п., до 6,6%. «В наличном виде с точки зрения инвестиционного дохода держать капитал резона нет. По депозитам же ставки снизились, поэтому сократился интерес в первую очередь, конечно же, к ним»,— считает заместитель гендиректора по брокерскому бизнесу ФГ «Финам» Дмитрий Леснов.

Значительнее упала доля инвестиций в акции российских эмитентов — с 38,12% до 29,2%, при этом вложения в такие активы выросли за год на 18%, до 244,1 млрд руб. Росту вложений не помешала и слабая динамика российского фондового рынка. В начале 2025 года на ожиданиях скорого разрешения украинского конфликта и возобновления переговоров России и США индекс Московской биржи вырос на 11%, до 3200 пунктов, но в дальнейшем, в отсутствие прогресса в переговорах, упал на 14% и завершил год на отметке 2766,52 пункта. «Достаточно широкие слои инвесторов предпочитают вкладывать средства в недооцененные акции, таких компаний достаточно много в связи с геополитической ситуацией, их потенциальная доходность измеряется двузначными величинами — 20–30%, зависит от сектора, плюс некоторые компании платят стабильные дивиденды»,— размышляет Дмитрий Леснов.

Минувший год стал годом инвестиций в облигации, вложения в которые выросли более чем в два раза, до 350 млрд руб.

Доля таких ценных бумаг в портфелях инвесторов выросла за год на 13,5 п. п., до 41,7%. Как отмечает директор по развитию ИИС «БКС Мир инвестиций» Артем Киракосян, снижение ключевой ставки Банка России в 2025 году сделало долговые инструменты привлекательнее: доходность облигаций по-прежнему остается выше, чем по депозитам, при меньшем риске для среднего инвестора. «Ожидания замедления инфляции и стабилизации макроэкономической среды усилили доверие к долговым бумагам как к "безопасным" активам»,— отмечает господин Киракосян.

ИИС—ПИФ

2025 год стал очередным годом снижения числа ИИС, отрытых в рамках доверительного управления (ИИС ДУ). За год общее количество таких счетов сократилось более чем на 50 тыс., до 208,1 тыс. Несмотря на активное закрытие счетов, объем активов на оставшихся за год вырос на 2%, до 52,2 млрд руб. Это первый положительный результат с 2021 года, когда активы выросли на 20,6%, до 127,4 млрд руб.

Негативная динамика в открытии счетов — отголосок решения Банка России с 1 января 2025 года запретить продажу стандартных стратегий доверительного управления. Такие стратегии, как отмечает управляющий директор УК «Первая» Константин Ильчишин, были популярны среди розничных инвесторов с чеками до 400 тыс. руб. в силу в том числе ограничений по налоговым льготам. «Переход от стандартных к индивидуальным стратегиям потребовал от компаний существенных изменений в клиентском пути, что потребовало времени и привело к его усложнению. С трансформацией условий счетов в ИИС-3 повысилась привлекательность ИИС для более состоятельных клиентов»,— уверен господин Ильчишин.

Как отмечают управляющие, самым существенным барьером для открытия ИИС-3-ДУ для клиентов УК является увеличение срока инвестирования. «По собственным опросам мы видим, что розничные клиенты рассматривают в качестве максимального срока инвестирования на фондовом рынке один-три года, причем наиболее категоричны в этом вопросе начинающие инвесторы»,— отмечает руководитель блока «Розничный бизнес» УК «Альфа-Капитал» Алексей Обухов.

Прогноз

2026 год будет особенным для ИИС-3. Директор департамента образовательных программ ИК «Велес Капитал» Валентина Савенкова, полагает, что текущий год станет последним, когда счет можно открыть с минимальным сроком владения в пять лет. В 2027 году срочность новых счетов будет увеличена до шести, дальше будет расти ежегодно на один год и к 2031 году достигнет пиковых десяти лет. «Эффект дедлайна может подстегнуть инвесторов — многие из них захотят успеть запрыгнуть в последний вагон с наиболее комфортными условиями»,— считает госпожа Савенкова.

Активному открытию таких счетов и притоку сбережений будет способствовать продолжающийся цикл снижения ключевой ставки, который ведет к уменьшению доходности депозитов. «Снижение ключевой ставки точно окажет позитивное влияние на рынок. Рассматривать фондовый рынок для достижения своих инвестиционных целей станет больше людей, желающих получить доход выше инфляции»,— считает Артем Киракосян. Михаил Сипягин обращает внимание, что льгота на вычет за пополнение стала появляться и в других продуктах кроме ИИС — например, в программе долгосрочных сбережений или в длинных договорах страхования жизни. Поэтому часть клиентов, по его мнению, может уйти в эти продукты и там начать получать этот вычет.

В таких условиях участники рынка выступают за либерализацию требований к ИИС-3. В «СберИнвестициях» предлагают не повышать срок владения счетом для получения льготы, сократить его до трех лет для инвесторов с небольшими чеками и дать возможность переводить на него ценные бумаги. Кроме того, в компании считают, что росту привлекательности ИИС может способствовать отмена налогообложения дивидендов на ИИС. «Мы поддерживаем возможность выбора счета для зачисления выплат, но считаем, что освобождение от налога дивидендов, полученных на ИИС, мотивировало бы инвесторов получать выплаты именно на этот счет и реинвестировать их в рынок»,— отметили в компании.

Иван Евишкин