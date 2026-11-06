Электричество на ОЭЗ «Орел» будут поставлять за 2,8 млрд рублей
Договор на электроснабжение особой экономической зоны (ОЭЗ) «Орел» заключили без скидки — по начальной цене 2,8 млрд руб. Согласно итоговому протоколу, в повторном конкурсе приняли участие два претендента, имена обоих скрыты. В правительстве региона «Ъ-Черноземье» также не смогли назвать имя победителя.
Согласно техническому заданию, поставлять электроэнергию на подстанцию в Мценске требуется в 2027–2029 годах. Предельный объем ресурса за все время составит 432 тыс. кВт/ч. Наибольшие расходы предусмотрены на последний год действия договора: с учетом НДС в 22% на электроэнергию в 2029 году заложен 1 млрд руб. В 2028 году планируется направить 961,3 млн руб., в 2027-м — 832,9 млн руб.
Соглашение будет действовать до того момента, пока не исчерпается лимит мощности, не будет достигнута максимальная стоимость работ или же пока не наступит 24:00 31 декабря 2029 года (в зависимости от того, какое из этих событий произойдет раньше).
Предыдущие аналогичные торги с той же начальной ценой были объявлены в конце сентября. Их отменили без объяснения причин.