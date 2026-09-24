На электроснабжение ОЭЗ «Орел» в течение трех лет выделяют 2,8 млрд рублей

Подконтрольное властям региона АО «Корпорация развития Орловской области» объявило конкурс на поставку электрической энергии для резидентов и инвесторов особой экономической зоны (ОЭЗ) «Орел». Начальная цена договора составляет 2,8 млрд руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

В рамках договора подрядчику предстоит поставлять электроэнергию на подстанцию в Мценске в течение 2027–2029 годов. Мощность на первый год рассчитана в объеме 135 тыс. кВт/ч, на второй и третий — по 148,5 тыс. кВт/ч. Общий предельный объем электроэнергии составляет 432 тыс. кВт/ч. С учетом НДС в 22% дороже всего властям региона обойдется поставка ресурса на ОЭЗ в 2029 году — 1 млрд руб. В 2028 году на эти цели заложено 961,3 млн руб., в 2027-м — 832,9 млн руб.

Срок действия договора закончится при наступлении одного из трех событий: выработка предельного объема мощности, достижение фактического объема работ, равного максимальной стоимости договора, наступление 24:00 31 декабря 2029 года.

Подавать заявки на участие в торгах можно до 12 октября. Итоги планируют подвести 19 октября.

Как ранее сообщал «Ъ-Черноземье», объем фактических инвестиций в границах ОЭЗ «Орел» достиг 20,5 млрд руб. к 1 июля 2026 года.

Алина Морозова