Торги на электроснабжение ОЭЗ «Орел» за 2,8 млрд на три года объявили повторно

Подконтрольное региональным властям АО «Корпорация развития Орловской области» повторно объявило конкурс на поставку электроэнергии резидентам и инвесторам особой экономической зоны (ОЭЗ) «Орел». Начальная цена договора с прошлых торгов не поменялась и составила 2,8 млрд руб. Информация о проведении тендера размещена на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Поставлять электроэнергию на подстанцию в Мценске подрядчик должен в 2027–2029 годах. Предельный объем поставки за все время составит 432 тыс. кВт/ч: 135 тыс. кВт/ч запланировано на 2027 год и по 148,5 тыс. кВт/ч — на 2028-й и 2029-й. Технические условия на присоединение к электрической инфраструктуре выданы троим резидентам ОЭЗ.

Наибольшие расходы предусмотрены на последний год действия договора: с учетом НДС в 22% на электроэнергию в 2029 году заложен 1 млрд руб. В 2028 году планируется направить 961,3 млн руб., в 2027-м — 832,9 млн руб.

Договор будет действовать до того момента, пока не исчерпается лимит мощности, не будет достигнута максимальная стоимость работ или же пока не наступит 24:00 31 декабря 2029 года (в зависимости от того, какое из этих событий произойдет раньше).

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 14 октября. Подвести итоги закупки планируется 21-го.

На прошлой неделе АО «Корпорация развития Орловской области» уже объявляло аналогичный конкурс с начальной ценой 2,8 млрд руб. на поставку электроэнергии для ОЭЗ «Орел». Однако, согласно данным портала госзакупок, те торги отменили. Причины не раскрываются.

Кабира Гасанова