Подрядчик вновь не уложился в сроки ремонта нижегородского музея Горького
Прокуратура Нижнего Новгорода внесла представление подрядчику за нарушение сроков ремонта объекта культурного наследия «Дом В.М. Бурмисторовой с интерьером» на улице Минина, сообщили в ведомстве. В этом здании расположен Литературный музей — филиал МБУК «Государственный ордена Почета музей А.М. Горького».
Городской прокурор Игорь Мокичев проверил ход работ на объекте, заслушал представителей заказчика — МКУ «ГлавУКС» — и подрядчика — ООО «Проектно-реставрационная компания "Гемера"».
Здание музея реставрируют с 2019 года. Во время выполнения работ прежним подрядчиком, ООО «АВК Групп» из Санкт-Петербурга, в 2020 году произошел пожар, после которого организация ушла с объекта, не исполнив обязательства.
Изначально новому подрядчику завершить работы требовалось к концу 2024 года. Затем срок перенесли: в январе 2025 года в мэрии сообщали, что завершить работы должны к концу того года, в начале 2026 года сроком завершения работ называли лето текущего года.
Согласно размещенным на сайте госзакупок текущим условиям контракта, завершить работы требовалось до 1 сентября. Новые допсоглашения по изменению сроков не заключали. За просрочку исполнения обязательств «Гемере» насчитали более 2 млн руб. неустойки. Стоимость исполненных подрядчиком обязательств указана в размере почти 399 млн руб., при этом фактически подрядчику оплатили 474,1 млн руб.