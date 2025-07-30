Реставрация нижегородского Литературного музея подорожала на 110 млн рублей

Муниципальный заказчик «ГлавУКС» изменил срок и стоимость капитального ремонта объекта культурного наследия регионального значения «Дом В.М.Бурмистровой с интерьером» (Литературный музей имени Горького) в Нижнем Новгороде. Соответствующее допсоглашение подписано в июле 2025 года. В обновленной версии контракта срок завершения перенесен на 1 сентября 2026 года, а стоимость увеличена на 109,5 млн руб. — до 474,4 млн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Здание музея на улице Минина, 26 реставрируют с 2019 года. Во время выполнения работ прежним подрядчиком, ООО «АВК Групп» из Санкт-Петербурга, в 2020 году произошел пожар, после которого организация ушла с объекта, не исполнив обязательства. Мэрия сейчас пытается вернуть с подрядчика 114 млн руб., саму организацию уже признали банкротом.

Текущий контракт на проектные работы и ремонт здания заключили в конце 2023 года с московским ООО «Проектно-реставрационная компания "Гемера"» за 364,9 млн руб. Изначально завершить работы требовалось к концу 2024 года. Затем срок перенесли, в январе 2025 года в мэрии сообщали, что завершить работы должны к концу текущего года.

По данным горадминистрации, сейчас в Большом дубовом зале завершается обшивка стен, более половины деревянных панелей — отреставрированные оригиналы. В мастерских для зала изготавливаются люстры и бра. В Белом зале полностью восстановили гипсовую лепнину, ее готовят к золочению. Помимо этого, во всех помещениях выполнена подготовка стен к покраске и проведены коммуникации.

Галина Шамберина