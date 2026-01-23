Литературный музей имени Горького планируют отреставрировать к лету 2026 года

Продолжаются работы по завершению реставрации объекта культурного наследия — «Дома М. В. Бурмистровой с интерьером». В этом особняке на улице Минина располагается литературный музей имени А. М. Горького. В процессе затянувшегося с 2019 года ремонта историческое здание пережило пожар и смену подрядчиков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Как рассказал в городской думе директор ГлавУКС Нижнего Новгорода Сергей Разживин, в Доме Бурмистровой сейчас идут работы по внутренней отделке: укладка паркета, реставрация и установка дверей, закуплена краска для золочения деталей интерьера. По графику завершить ремонт планируется к лету, когда в музее должны организовать первую экспозицию.

Как писал «Ъ-Приволжье», сметная стоимость работ по сохранению объекта культурного наследия составила 474 млн руб.

Иван Сергеев