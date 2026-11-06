Администрация Углича объяснила отказ от установки памятника Учителю
Администрация Угличского муниципального округа решила направить средства на приобретение торговых модулей для проведения ярмарок (корнеров), отложив создание памятника Учителю. Об этом в администрации сообщили в ответ на запрос «Ъ-Ярославль».
Как пояснили в администрации, памятник рассматривался как один из вариантов использования субсидии на создание и обустройство туристского центра. После подробного рассмотрения проектов предпочтение отдали корнерам для ярмарок, которые регулярно проходят в городе и являются частью его туристического имиджа.
«Создание и установку памятника было решено отложить, поскольку связанные с ним расходы составили бы существенную часть полученных средств»,— сообщили в администрации.
В администрации добавили, что условия субсидии позволяют выбирать наиболее актуальные проекты исходя из имеющейся суммы.
«Администрация округа вела переговоры с исполнителем, но не давала гарантий и, соответственно, договор на изготовление и установку памятника не подписывался. Место установки памятника администрацией округа не согласовывалось»,— сообщили в администрации Угличского округа.
Как сообщал «Ъ-Ярославль», Фонд развития малых исторических городов объявил сбор средств на памятник Учителю из-за отказа в финансировании проекта за счет бюджета. Скульптура уже выполнена в глине. На оплату первых трех этапов работ, включая изготовление форм, требуется 1,24 млн руб. По словам организаторов сбора, без снятия форм глиняная модель может быть утрачена. Памятник представляет собой скульптуры педагогов Угличского уездного училища Федора Кисселя и Николая Федорова.