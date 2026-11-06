Администрация Углича объяснила отказ от установки памятника Учителю

Как пояснили в администрации, памятник рассматривался как один из вариантов использования субсидии на создание и обустройство туристского центра. После подробного рассмотрения проектов предпочтение отдали корнерам для ярмарок, которые регулярно проходят в городе и являются частью его туристического имиджа.