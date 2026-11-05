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Выпуск газеты №204/Ч«Ъ» Газета
Ярославль

В Угличе объявили сбор денег на памятник Учителю

В Угличе объявили сбор средств на создание памятника Учителю. На оплату первых трех этапов работ необходимо 1,24 млн руб., сообщил Фонд развития малых исторических городов, выступивший партнером сбора.
Модель памятника Учителю в Угличе

Модель памятника Учителю в Угличе

Фонд развития малых исторических городов

Идею монумента два года назад предложил историк и краевед Игорь Сагнак. Памятник посвящен двум педагогам Угличского уездного училища — первому историку города Федору Кисселю и основоположнику русского космизма Николаю Федорову. Его планировали создать к 1090-летию Углича.
Скульптура в полный рост уже готова в глине. Как утверждают в фонде, финансирование создания памятника планировалось в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство», однако выделение средств не состоялось.
«Глиняная модель может существовать не более двух недель. Если мы не успеем снять с нее формы, труд скульптора и сама идея погибнут»,— сообщили организаторы сбора.
На оплату первых трех этапов работ, включая изготовление форм, необходимо 1 240 960 руб. Изготовитель готов принять формы на ответственное хранение. Это позволит продолжить сбор средств на следующий этап — отливку памятника в бронзе.
Как стало известно «Ъ-Ярославль», заявку на включение скульптуры в финансирование по нацпроекту подавала администрация Угличского муниципального округа.
Антон Голицын