В Угличе объявили сбор денег на памятник Учителю
В Угличе объявили сбор средств на создание памятника Учителю. На оплату первых трех этапов работ необходимо 1,24 млн руб., сообщил Фонд развития малых исторических городов, выступивший партнером сбора.
Идею монумента два года назад предложил историк и краевед Игорь Сагнак. Памятник посвящен двум педагогам Угличского уездного училища — первому историку города Федору Кисселю и основоположнику русского космизма Николаю Федорову. Его планировали создать к 1090-летию Углича.
Скульптура в полный рост уже готова в глине. Как утверждают в фонде, финансирование создания памятника планировалось в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство», однако выделение средств не состоялось.
«Глиняная модель может существовать не более двух недель. Если мы не успеем снять с нее формы, труд скульптора и сама идея погибнут»,— сообщили организаторы сбора.
На оплату первых трех этапов работ, включая изготовление форм, необходимо 1 240 960 руб. Изготовитель готов принять формы на ответственное хранение. Это позволит продолжить сбор средств на следующий этап — отливку памятника в бронзе.
Как стало известно «Ъ-Ярославль», заявку на включение скульптуры в финансирование по нацпроекту подавала администрация Угличского муниципального округа.